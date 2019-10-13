ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики

БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Я, конечно, далек от того, чтобы давать советы новому руководству ЕС. Но хотел бы обратить внимание на очевидное. Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый "задний двор" мировой экономики и политики - это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока", — заявил дипломат в рамках 17-го Родосского форума "Диалог цивилизаций".

По его мнению, первыми шагами к этому могли бы стать, среди прочего, "отказ от того, чтобы называть ЕС "континентом", "перестать громоздить искусственные барьеры, произвольно именуемые санкциями, и прочие рестрикции", а также "перестать подменять ясное и понятное международное право, основанное на Уставе ООН, неким "миропорядком, основанным на правилах".

"Что же касается более общего "рецепта" объединения Евразии, то он, на мой взгляд, умещается в простое словосочетание - интеграция интеграций. То есть сопряжение экономических потенциалов двух сосуществующих на нашем континенте крупнейших интеграционных проектов - ЕАЭС и ЕС", — подчеркнул Чижов.