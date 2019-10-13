Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T01:09Z
https://ria.ru/20191013/1559715966.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:90:3098:1833_1036x0_80_0_0_34943763195cafc70d9b81c7e20d4cd8.jpg
РИА Новости

ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики

00:40 13.10.2019 (обновлено: 01:09 13.10.2019)
943
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостпред России при ЕС Владимир Чижов
Постпред России при ЕС Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постпред России при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Я, конечно, далек от того, чтобы давать советы новому руководству ЕС. Но хотел бы обратить внимание на очевидное. Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый "задний двор" мировой экономики и политики - это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока", — заявил дипломат в рамках 17-го Родосского форума "Диалог цивилизаций".
По его мнению, первыми шагами к этому могли бы стать, среди прочего, "отказ от того, чтобы называть ЕС "континентом", "перестать громоздить искусственные барьеры, произвольно именуемые санкциями, и прочие рестрикции", а также "перестать подменять ясное и понятное международное право, основанное на Уставе ООН, неким "миропорядком, основанным на правилах".
"Что же касается более общего "рецепта" объединения Евразии, то он, на мой взгляд, умещается в простое словосочетание - интеграция интеграций. То есть сопряжение экономических потенциалов двух сосуществующих на нашем континенте крупнейших интеграционных проектов - ЕАЭС и ЕС", — подчеркнул Чижов.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вчера, 16:20РИА Новости
Глава МИД Украины попросит ЕС "дожать" Россию в вопросе Донбасса
Он также отметил, что "и в плане обеспечения безопасности в нашем общем европейском "доме" друг без друга нам не обойтись". "Думаю, хорошо понимают это и в странах-членах Евросоюза. Просто некоторым евростолицам их упрямство, а может быть какие-то застарелые комплексы не позволяют признать это вслух", — сказал он.
3844122
Обсудить 1
Евразийский экономический союзВладимир ЧижовЕвросоюзРоссияВЕКВ мире
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В России оценили просьбу Киева к Европе "дожать" Москву по Донбассу
РИА
Новости
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО
Здание Государственной Думы РФ
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Эсминец ВМС США Портер
Американский эсминец вошел в Черное море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
Лента новостейМолния