В мире отмечают день рождения "битломании"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. День рождения "битломании" отмечают в воскресенье фанаты "ливерпульской четверки", именно 13 октября 1963 журналисты придумали этот термин. О феномене The Beatles, сумасшедших фанатах и культурных поклонниках рассказал РИА Новости основатель крупнейшего в России профильного сайта beatles.ru Алексей Богаевский.
"Основные фанатские праздники - это дни рождения "битлов". А 13 октября 1963 года состоялось выступление группы в лондонском Palladium. Эта дата примечательна тем, что после этого концерта в газете появилась статья, в которой британский репортёр назвал "битломанией" массовую истерию на концерте и после него. Фанаты заполнили все улицы вокруг клуба, все визжали, орали, полиция с трудом довела музыкантов до машины", - рассказал собеседник.
При этом "четверка" не теряет популярности, ее слушают отнюдь не люди пенсионного возраста, добавил он.
"Недавно провели очередной опрос на тему, кто же сейчас слушает "битлов", и оказалось, что это не дяди и тети за 50 -60 лет, 30% треков слушают молодые люди до 20 лет. Прошло полвека, а интерес не ослабевает, и объясняется он просто: у них классная музыка. А еще The Beatles донесли до музыкантов всего мира простую истину: не нужно бояться делать то, что тебе в кайф, это может приносить колоссальные деньги. Именно поэтому в конце 60-х - начале 70-х возник такой музыкальный бум. Они показали, что можно делать то, что тебе нравится", - сказал Богаевский.
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По количеству проданных дисков и поставленных рекордов The Beatles спустя полвека по-прежнему группа №1, говорит он.
"У каждого времени свои кумиры, но если разбирать по количеству проданных дисков, по количеству поставленных рекордов и фактических достижений, "битлы" - №1, они вне конкуренции. Главная их фишка в том, что с каждым новым альбомом они ставили все новые и новые планки для себя, и каждый новый альбом открывал либо новый жанр, или новое звучание каких-то музыкальных инструментов", - рассказал собеседник.
Большую роль в распространении битломании по миру сыграло телевидение, считает он. Первое выступление The Beatles по телевидению состоялось в 1962 году в программе People and Places, которая транслировала концерт группы в Манчестере.
"Телевидение, безусловно, сыграло свою роль, потому что изначально "битлы" были локальным британским явлением. Когда они впервые приехали на гастроли в США в 1964 году и приняли участие в суперпопулярном шоу Эда Салливана, его посмотрела вся Америка и не только", - сказал собеседник.
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И даже спустя 55 лет тема "битлов", судя по тому, как пишут на форумах, живо интересует людей, говорит Богаевский.
"В целом по реакции людей, тема волнует. Очень много обсуждения музыки, аранжировок, переизданий альбомов, сейчас вот вышел с ремастированным звуком альбом Abbey Road к 50-летию его первого издания", - рассказал он.