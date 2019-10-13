В мире отмечают день рождения "битломании"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. День рождения "битломании" отмечают в воскресенье фанаты "ливерпульской четверки", именно 13 октября 1963 журналисты придумали этот термин. О феномене The Beatles, сумасшедших фанатах и культурных поклонниках рассказал РИА Новости основатель крупнейшего в России профильного сайта beatles.ru Алексей Богаевский.

"Основные фанатские праздники - это дни рождения "битлов". А 13 октября 1963 года состоялось выступление группы в лондонском Palladium. Эта дата примечательна тем, что после этого концерта в газете появилась статья, в которой британский репортёр назвал "битломанией" массовую истерию на концерте и после него. Фанаты заполнили все улицы вокруг клуба, все визжали, орали, полиция с трудом довела музыкантов до машины", - рассказал собеседник.

При этом "четверка" не теряет популярности, ее слушают отнюдь не люди пенсионного возраста, добавил он.

"Недавно провели очередной опрос на тему, кто же сейчас слушает "битлов", и оказалось, что это не дяди и тети за 50 -60 лет, 30% треков слушают молодые люди до 20 лет. Прошло полвека, а интерес не ослабевает, и объясняется он просто: у них классная музыка. А еще The Beatles донесли до музыкантов всего мира простую истину: не нужно бояться делать то, что тебе в кайф, это может приносить колоссальные деньги. Именно поэтому в конце 60-х - начале 70-х возник такой музыкальный бум. Они показали, что можно делать то, что тебе нравится", - сказал Богаевский.

По количеству проданных дисков и поставленных рекордов The Beatles спустя полвека по-прежнему группа №1, говорит он.

"У каждого времени свои кумиры, но если разбирать по количеству проданных дисков, по количеству поставленных рекордов и фактических достижений, "битлы" - №1, они вне конкуренции. Главная их фишка в том, что с каждым новым альбомом они ставили все новые и новые планки для себя, и каждый новый альбом открывал либо новый жанр, или новое звучание каких-то музыкальных инструментов", - рассказал собеседник.

Большую роль в распространении битломании по миру сыграло телевидение, считает он. Первое выступление The Beatles по телевидению состоялось в 1962 году в программе People and Places, которая транслировала концерт группы в Манчестере.

"Телевидение, безусловно, сыграло свою роль, потому что изначально "битлы" были локальным британским явлением. Когда они впервые приехали на гастроли в США в 1964 году и приняли участие в суперпопулярном шоу Эда Салливана, его посмотрела вся Америка и не только", - сказал собеседник.

И даже спустя 55 лет тема "битлов", судя по тому, как пишут на форумах, живо интересует людей, говорит Богаевский.