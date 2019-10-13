Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T01:36Z
https://ria.ru/20191013/1559715853.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39849/63/398496379_0:197:501:478_1036x0_80_0_0_e8cf04c3ca4bb66ebdcd9003422b6ccc.jpg
РИА Новости
Культура

В мире отмечают день рождения "битломании"

00:31 13.10.2019 (обновлено: 01:36 13.10.2019)
201
© ВикипедияОбложка альбома Abbey Road группы Beatles
Обложка альбома Abbey Road группы Beatles
© Википедия
Обложка альбома Abbey Road группы Beatles. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. День рождения "битломании" отмечают в воскресенье фанаты "ливерпульской четверки", именно 13 октября 1963 журналисты придумали этот термин. О феномене The Beatles, сумасшедших фанатах и культурных поклонниках рассказал РИА Новости основатель крупнейшего в России профильного сайта beatles.ru Алексей Богаевский.
"Основные фанатские праздники - это дни рождения "битлов". А 13 октября 1963 года состоялось выступление группы в лондонском Palladium. Эта дата примечательна тем, что после этого концерта в газете появилась статья, в которой британский репортёр назвал "битломанией" массовую истерию на концерте и после него. Фанаты заполнили все улицы вокруг клуба, все визжали, орали, полиция с трудом довела музыкантов до машины", - рассказал собеседник.
При этом "четверка" не теряет популярности, ее слушают отнюдь не люди пенсионного возраста, добавил он.
"Недавно провели очередной опрос на тему, кто же сейчас слушает "битлов", и оказалось, что это не дяди и тети за 50 -60 лет, 30% треков слушают молодые люди до 20 лет. Прошло полвека, а интерес не ослабевает, и объясняется он просто: у них классная музыка. А еще The Beatles донесли до музыкантов всего мира простую истину: не нужно бояться делать то, что тебе в кайф, это может приносить колоссальные деньги. Именно поэтому в конце 60-х - начале 70-х возник такой музыкальный бум. Они показали, что можно делать то, что тебе нравится", - сказал Богаевский.
Участники группы The Beatles
18 сентября, 00:25Культура
Фотограф The Beatles Гарри Бенсон откроет свою выставку в Москве
По количеству проданных дисков и поставленных рекордов The Beatles спустя полвека по-прежнему группа №1, говорит он.
"У каждого времени свои кумиры, но если разбирать по количеству проданных дисков, по количеству поставленных рекордов и фактических достижений, "битлы" - №1, они вне конкуренции. Главная их фишка в том, что с каждым новым альбомом они ставили все новые и новые планки для себя, и каждый новый альбом открывал либо новый жанр, или новое звучание каких-то музыкальных инструментов", - рассказал собеседник.
Большую роль в распространении битломании по миру сыграло телевидение, считает он. Первое выступление The Beatles по телевидению состоялось в 1962 году в программе People and Places, которая транслировала концерт группы в Манчестере.
"Телевидение, безусловно, сыграло свою роль, потому что изначально "битлы" были локальным британским явлением. Когда они впервые приехали на гастроли в США в 1964 году и приняли участие в суперпопулярном шоу Эда Салливана, его посмотрела вся Америка и не только", - сказал собеседник.
Клип The Beatles на песню Glass Onion
2 ноября 2018, 17:25РИА Новости
The Beatles выпустили новый клип
И даже спустя 55 лет тема "битлов", судя по тому, как пишут на форумах, живо интересует людей, говорит Богаевский.
"В целом по реакции людей, тема волнует. Очень много обсуждения музыки, аранжировок, переизданий альбомов, сейчас вот вышел с ремастированным звуком альбом Abbey Road к 50-летию его первого издания", - рассказал он.
500000
Обсудить 0
КультураThe BeatlesВеликобританияСШАВсемирный день The BeatlesВ мире
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В России оценили просьбу Киева к Европе "дожать" Москву по Донбассу
РИА
Новости
Скриншот видео выпуска Sesame Street
В новом сезоне "Улицы Сезам" появился персонаж из семьи наркоманов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни в России
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
Лента
новостей
Актер Роберт Форстер, снявшийся в картинах Тарантино и Линча
Актер Роберт Форстер умер в возрасте 78 лет
Здание Государственной Думы РФ
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Уже 45 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна "Хагибис"
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Американские военнослужащие в Сирии
ВС Турции отрицают обстрел американской базы в Сирии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине рассказали об "угрозе" отмены российских санкций
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
23:08СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии
Лента новостейМолния