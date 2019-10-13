Киноцентр "Соловей" в Москве закрывается 15 ноября, возможен снос здания

Здание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве. Архивное фото

Здание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне прекратит работу с 15 ноября, здание могут скоро снести, сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники киноцентра.

"Да, скоро закрываемся. Работаем до 15 ноября", - сказал один из сотрудников.

По словам других работников, здание могут скоро снести, а на этом месте построить новый жилой комплекс или "что-то подобное".

В декабре 2018 года газета "Ведомости" сообщала, что АО "Киноцентр", которому принадлежит расположенное на Дружинниковской улице здание одного из крупнейших кинотеатров Восточной Европы, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

Министр культуры России Владимир Мединский сообщал журналистам, что мэр Москвы Сергей Собянин держит под личным контролем ситуацию с возможным строительством комплекса апартаментов на месте киноцентра "Соловей".