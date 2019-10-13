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РИА Новости
Культура

Киноцентр "Соловей" в Москве закрывается 15 ноября, возможен снос здания

00:25 13.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне прекратит работу с 15 ноября, здание могут скоро снести, сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники киноцентра.
"Да, скоро закрываемся. Работаем до 15 ноября", - сказал один из сотрудников.
По словам других работников, здание могут скоро снести, а на этом месте построить новый жилой комплекс или "что-то подобное".
В декабре 2018 года газета "Ведомости" сообщала, что АО "Киноцентр", которому принадлежит расположенное на Дружинниковской улице здание одного из крупнейших кинотеатров Восточной Европы, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Кирилл Разлогов
13 ноября 2018, 18:03РИА Недвижимость
Разлогов назвал перестройку киноцентра "Соловей" исчезновением легендыПерестройка здания киноцентра "Соловей" на Красной Пресне – это исчезновение легенды, напоминания о величии Всесоюзного бюро пропаганды киноискусства СССР, считает киновед Кирилл Разлогов.
Министр культуры России Владимир Мединский сообщал журналистам, что мэр Москвы Сергей Собянин держит под личным контролем ситуацию с возможным строительством комплекса апартаментов на месте киноцентра "Соловей".
Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.
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КультураВладимир МединскийСергей СобянинМоскваРоссия
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