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РИА Новости

В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма

00:24 13.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Опрос о месте возведения храма пройдет в воскресенье в Екатеринбурге, сообщает мэрия.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. В опросный лист войдут две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.
Опросные пункты будут работать с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). В опросе примут участие 182 наблюдателя. Итоги планируется подвести в понедельник.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургРоссияОбщество
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