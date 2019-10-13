В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. В опросный лист войдут две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.