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РИА Новости

В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой

00:21 13.10.2019 (обновлено: 00:22 13.10.2019)
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© РИА НовостиЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости
Цветы на месте убийства девочки в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Прощание с убитой девятилетней девочкой пройдет в воскресенье в Саратове.
Девятилетняя девочка утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей поисками занимались более 3 тысяч волонтеров. По данным СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.
"Прощание с трагически погибшей... состоится в воскресенье, 13 октября, в 11.30 (10.30 мск) в храме первоверховных апостолов Петра и Павла (улица 50 лет Октября, 107Д, район 3-й Дачной)", - сообщила пресс-служба мэрии.
Как говорится в объявлении на подъезде дома, где живет семья девочки, в воскресенье в 10.45 (9.45 мск) у дома "будут ожидать бесплатные автобусы для того, чтобы отвезти людей в церковь апостола Петра и Павла (3-я Дачная) на отпевание".
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Ранее в пятницу в храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Саратове митрополит Саратовский и Вольский Лонгин провел панихиду по убитой девочке. Он сказал, что страшное и жестокое убийство ребенка находится за пределами человеческого разумения, и призвал, чтобы "молитва об этой девочке объединила людей так же, как объединил поиск".
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовРоссияОбщество
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