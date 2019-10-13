В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой

САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Прощание с убитой девятилетней девочкой пройдет в воскресенье в Саратове.

Девятилетняя девочка утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей поисками занимались более 3 тысяч волонтеров. По данным СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.

"Прощание с трагически погибшей... состоится в воскресенье, 13 октября, в 11.30 (10.30 мск) в храме первоверховных апостолов Петра и Павла (улица 50 лет Октября, 107Д, район 3-й Дачной)", - сообщила пресс-служба мэрии.

Как говорится в объявлении на подъезде дома, где живет семья девочки, в воскресенье в 10.45 (9.45 мск) у дома "будут ожидать бесплатные автобусы для того, чтобы отвезти людей в церковь апостола Петра и Павла (3-я Дачная) на отпевание".