Тунис выберет своего президента во втором туре

КАИР, 13 окт - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов начнется в 8 утра (10.00 мск) в Тунисе.

К урнам приглашены больше 7 миллионов избирателей, обладающих правом голоса. В суботу в стране был объявлен "день тишины", когда агитация за кандидатов запрещена.

Гражданам Туниса предстоит выбрать лидера из двух претендентов. За высший пост сразятся профессор конституционного права Каис Саид и экс-заключенный медиамагнат Набиль аль-Каруи. Оба в своих программах заявляли о необходимости решать социальные проблемы, бороться с бедностью и безработицей.

Саида во втором туре поддерживает умеренная исламская партия "Ан-Нахда", а аль-Каруи незадолго до выборов создал собственную партию "Сердце Туниса".

Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.

Первый тур прошел 15 сентября, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Саид, набравший 18,4% голосов, и находившийся до 9 октября в тюрьме аль-Каруи с 15,58%. Главным сюрпризом стали проигрыш кандидатов от власти - премьера Юсефа аш-Шахеда и главы минобороны Абдель Карима аз-Збиди, а также относительно слабый результат представителя влиятельной исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру.

Окончательные результаты второго тура выборов главный избирком должен обнародовать до 21 октября.