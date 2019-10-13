В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Конфликт в ресторане на улице Большая Ордынка в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"Примерно в 21.00 в кафе, расположенном на Большой Ордынке, произошел конфликт между гражданами. Один из участников с ранением из, предположительно, травматического пистолета, был доставлен в медучреждение", - рассказал собеседник агентства.