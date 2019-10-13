Продается остров, где снимали "Пиратов Карибского моря" и "Казино "Рояль"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Небольшой остров на Багамах, где снимали фильм о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль" с Дэниелом Крэйгом и "Пиратов Карибского моря", выставили на продажу за 69 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Mirror.
Такая высокая стоимость также может быть оправдана белоснежными пляжами, пальмами, пятью полностью обставленными домами и звездными соседями.
У Джонни Деппа, который сыграл капитана Джека Воробья, уже есть остров неподалеку. Поблизости, на других островах, живут актер Тайлер Перри и телеведущая Опра Уинфри.
Остров расположен примерно в 100 километрах от Нассау и в 400 километрах от Майами. До него удобнее всего добираться из аэропорта Нью Провиденса, и желательно на частном самолете.
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