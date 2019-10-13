Стюардесса рассказала о плюсах и минусах своей работы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Стюардесса Эвелин Мартин, которая летает по всему миру, рассказала об особенностях своей работы, Стюардесса Эвелин Мартин, которая летает по всему миру, рассказала об особенностях своей работы, сообщает News.Com.Au.

Сотрудница авиакомпании отметила, что со стороны ее профессия многим кажется мечтой — бесконечным путешествием по миру, причем бесплатным. Наоборот, зарплату платят ей.

При этом стюардесса призналась, что в рабочих поездках чувствует себя одинокой. По ее словам, иногда в перерывах между рейсами ей приходится гулять по городу в одиночку, потому что у других членов команды могут быть иные планы.

"К сожалению, на это работе часто чувствуешь себя одинокой, — сказала она. — Когда я начинала, то не знала, чего ожидать, просто думала, что мне очень повезло летать в удивительные места".

"Однажды в Нью-Йорке я сидела в гостиничном номере с видом на Эмпайр-Стейт-Билдинг и весь город и думала, что не хочу гулять там в одиночку. Я немного расстроилась", — вспоминает она.

Также стюардесса рассказала, что в командировках бортпроводникам не приходится оплачивать отели — это расходы работодателя. Еще перевозчик выделяет экипажу деньги на еду. Сумма зависит от города и времени, которое придется там провести.