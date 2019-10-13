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РИА Новости
Туризм

Стюардесса рассказала о плюсах и минусах своей работы

23:34 13.10.2019
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© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos / nelyninell
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Стюардесса Эвелин Мартин, которая летает по всему миру, рассказала об особенностях своей работы, сообщает News.Com.Au.
Сотрудница авиакомпании отметила, что со стороны ее профессия многим кажется мечтой — бесконечным путешествием по миру, причем бесплатным. Наоборот, зарплату платят ей.
При этом стюардесса призналась, что в рабочих поездках чувствует себя одинокой. По ее словам, иногда в перерывах между рейсами ей приходится гулять по городу в одиночку, потому что у других членов команды могут быть иные планы.
"К сожалению, на это работе часто чувствуешь себя одинокой, — сказала она. — Когда я начинала, то не знала, чего ожидать, просто думала, что мне очень повезло летать в удивительные места".
"Однажды в Нью-Йорке я сидела в гостиничном номере с видом на Эмпайр-Стейт-Билдинг и весь город и думала, что не хочу гулять там в одиночку. Я немного расстроилась", — вспоминает она.
Также стюардесса рассказала, что в командировках бортпроводникам не приходится оплачивать отели — это расходы работодателя. Еще перевозчик выделяет экипажу деньги на еду. Сумма зависит от города и времени, которое придется там провести.
Кроме того, сотрудники авиакомпании могут несколько раз в год летать бесплатно, если в самолете есть свободные места. Когда их нет, приходится ждать следующего рейса.
Бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Анастасия Белоусова в терминале аэропорта Шереметьево
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