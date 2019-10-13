Супермен, Веном, Харли Квинн. Найдите десять отличий

Мэтт Бомер и Генри Кавилл
Яркие голубые глаза, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы и обаятельная улыбка —
звезду "Белого воротничка" Мэтта Бомера путают с Суперменом и будущим Ведьмаком Генри Кавиллом.
Впрочем, сходство между американцем и британцем только внешнее, роли актеры выбирают противоположные. Если первый отдает предпочтение комедиям и драмам ("Супер Майк", "Любовь сквозь время", "Обычное сердце"), то второй часто снимается в исторических проектах ("Тюдоры", "Тристан и Изольда") или боевиках ("Средь бела дня", "Агенты А.Н.К.Л.").
Мэтт Бомер и Генри Кавилл
Яркие голубые глаза, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы и обаятельная улыбка —
звезду "Белого воротничка" Мэтта Бомера путают с Суперменом и будущим Ведьмаком Генри Кавиллом.
Впрочем, сходство между американцем и британцем только внешнее, роли актеры выбирают противоположные. Если первый отдает предпочтение комедиям и драмам ("Супер Майк", "Любовь сквозь время", "Обычное сердце"), то второй часто снимается в исторических проектах ("Тюдоры", "Тристан и Изольда") или боевиках ("Средь бела дня", "Агенты А.Н.К.Л.").
Эми Адамс и Айла Фишер
Эми Адамс, коллегу Кавилла по "Супермену", часто принимают за актрису из "Шопоголика" и "Иллюзии обмана" Айлу Фишер.
Они походят друг на друга не только комплекцией, но и стилем: для появления на ковровой дорожке часто выбирают женственные образы, которые подчеркивают достоинства фигуры, отдавая предпочтение зеленому и синему — главным цветам рыжих.
А еще актрисы в курсе своего сходства и нередко позируют вместе на мероприятиях.
Эми Адамс и Айла Фишер
Эми Адамс, коллегу Кавилла по "Супермену", часто принимают за актрису из "Шопоголика" и "Иллюзии обмана" Айлу Фишер.
Они походят друг на друга не только комплекцией, но и стилем: для появления на ковровой дорожке часто выбирают женственные образы, которые подчеркивают достоинства фигуры, отдавая предпочтение зеленому и синему — главным цветам рыжих.
А еще актрисы в курсе своего сходства и нередко позируют вместе на мероприятиях.
Том Харди и Логан Маршалл-Грин
Американец Логан Маршалл-Грин — "обновленная версия" британца Тома Харди, звезды "Безумного Макса", "Легенды" и "Дюнкерка".
У Логана пока не столь внушительный список ролей, как у обладателя премии BAFTA, но он уверенно идет к успеху.
А еще объединяет актеров киновселенная Marvel: Харди сыграл Венома в одноименной картине, а Маршалл-Грин — антигероя Монтаны по прозвищу Шокер в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".
Том Харди и Логан Маршалл-Грин
Американец Логан Маршалл-Грин — "обновленная версия" британца Тома Харди, звезды "Безумного Макса", "Легенды" и "Дюнкерка".
У Логана пока не столь внушительный список ролей, как у обладателя премии BAFTA, но он уверенно идет к успеху.
А еще объединяет актеров киновселенная Marvel: Харди сыграл Венома в одноименной картине, а Маршалл-Грин — антигероя Монтаны по прозвищу Шокер в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".
Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
Особенная путаница возникает, если похожие актеры или актрисы снимались с одним и тем же партнером, но в разных фильмах, как миниатюрные любительницы коротких стрижек Мишель Уильямс и Кэри Маллиган.
Первая сыграла жену героя Леонардо Ди Каприо в "Острове проклятых", а вторая пассию персонажа Лео — легкомысленную Дейзи в "Великом Гэтсби".
Кроме того, обе номинировались на "Оскар": Уильямс за "Горбатую гору", "Валентинку", "Семь дней и ночей с Мэрилин" и "Манчестер у моря", а Маллиган — за "Воспитание чувств".
Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
Особенная путаница возникает, если похожие актеры или актрисы снимались с одним и тем же партнером, но в разных фильмах, как миниатюрные любительницы коротких стрижек Мишель Уильямс и Кэри Маллиган.
Первая сыграла жену героя Леонардо Ди Каприо в "Острове проклятых", а вторая пассию персонажа Лео — легкомысленную Дейзи в "Великом Гэтсби".
Кроме того, обе номинировались на "Оскар": Уильямс за "Горбатую гору", "Валентинку", "Семь дней и ночей с Мэрилин" и "Манчестер у моря", а Маллиган — за "Воспитание чувств".
Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
Говорят, что у каждого человека на Земле есть примерно шесть двойников.
В случае с испанцем Хавьером Бардемом ("Старикам тут не место", "Бьютифул") и Джеффри Дином Морганом ("Хранители", сериалы "Сверхъестественное" и "Анатомия страсти") все проще: им осталось найти четырех.
Потому что они настолько похожи, что, пока зритель не посмотрит титры, ответить на вопрос, кто из них снимался в картине, очень непросто.
Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
Говорят, что у каждого человека на Земле есть примерно шесть двойников.
В случае с испанцем Хавьером Бардемом ("Старикам тут не место", "Бьютифул") и Джеффри Дином Морганом ("Хранители", сериалы "Сверхъестественное" и "Анатомия страсти") все проще: им осталось найти четырех.
Потому что они настолько похожи, что, пока зритель не посмотрит титры, ответить на вопрос, кто из них снимался в картине, очень непросто.
Кэти Перри и Зои Дешанель
Главное различие между Кэти Перри и Зои Дешанель, наверное, в том, что одна поет, а другая снимается в кино. Впрочем, это не точно.
В остальном создается ощущение атаки клонов: у обеих пронзительные голубые глаза, а еще похожие формы носа и подбородка. И даже смена имиджа несильно спасает ситуацию.
Кэти Перри и Зои Дешанель
Главное различие между Кэти Перри и Зои Дешанель, наверное, в том, что одна поет, а другая снимается в кино. Впрочем, это не точно.
В остальном создается ощущение атаки клонов: у обеих пронзительные голубые глаза, а еще похожие формы носа и подбородка. И даже смена имиджа несильно спасает ситуацию.
Натали Портман и Кира Найтли
Сравнивать девушек начали в совсем юном возрасте: Кира сыграла двойника героини Натали, королевы Амидалы, в картине "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза". Говорили, что даже матери актрис путали их на съемочной площадке, когда девочки были в гриме.
С возрастом сходство стало не таким явным, но и сейчас Портман и Найтли легко принять за сестер.
Натали Портман и Кира Найтли
Сравнивать девушек начали в совсем юном возрасте: Кира сыграла двойника героини Натали, королевы Амидалы, в картине "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза". Говорили, что даже матери актрис путали их на съемочной площадке, когда девочки были в гриме.
С возрастом сходство стало не таким явным, но и сейчас Портман и Найтли легко принять за сестер.
Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
"Огненные" Джессика и Брайс снялись вместе в драме "Прислуга". Хотя актрисы были в разных амплуа, на премьере и светских раутах их сходство не осталось незамеченным.
Калифорнийки словно состязаются в том, кто подарит публике больше улыбок — пожалуй, фирменного знака обеих актрис.
Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
"Огненные" Джессика и Брайс снялись вместе в драме "Прислуга". Хотя актрисы были в разных амплуа, на премьере и светских раутах их сходство не осталось незамеченным.
Калифорнийки словно состязаются в том, кто подарит публике больше улыбок — пожалуй, фирменного знака обеих актрис.
Йен Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд
Вампир-ловелас Дэймон Сальватор из "Дневников вампира" и красавчик Нейт Арчибальд из молодежного телесериала "Сплетница" разбили немало девичьих сердец. Взгляд голубых глаз исподлобья и полуулыбка — классический лук обоих героев.
Со временем Йен и Чейс возмужали и стали выбирать более брутальные образы в кино, но от сравнения их это не уберегло.
Йен Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд
Вампир-ловелас Дэймон Сальватор из "Дневников вампира" и красавчик Нейт Арчибальд из молодежного телесериала "Сплетница" разбили немало девичьих сердец. Взгляд голубых глаз исподлобья и полуулыбка — классический лук обоих героев.
Со временем Йен и Чейс возмужали и стали выбирать более брутальные образы в кино, но от сравнения их это не уберегло.
Марго Робби и Джейми Прессли
Звезда сериала "Меня зовут Эрл" Джейми Прессли — как будто старшая сестра нынешней киноверсии Шэрон Тейт из "Однажды в… Голливуде" Марго Робби.
Что до отличий, то Марго еще предстоит поработать, чтобы избавиться от образа легкомысленной старлетки.
Марго Робби и Джейми Прессли
Звезда сериала "Меня зовут Эрл" Джейми Прессли — как будто старшая сестра нынешней киноверсии Шэрон Тейт из "Однажды в… Голливуде" Марго Робби.
Что до отличий, то Марго еще предстоит поработать, чтобы избавиться от образа легкомысленной старлетки.
Энди Гарсия, Марк Стронг и Стэнли Туччи
Тройка "близнецов" с разной степенью похожести: американец кубинского происхождения Энди Гарсия ("Одиннадцать друзей Оушена", "Крестный отец 3", "Неприкасаемые"), британец Марк Стронг ("Шерлок Холмс", "Рок-н-рольщик", "Kingsman: Секретная служба") и американец Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры").
Несмотря на разные амплуа, грим и актерские техники, сходство между актерами нельзя не отметить.
Энди Гарсия, Марк Стронг и Стэнли Туччи
Тройка "близнецов" с разной степенью похожести: американец кубинского происхождения Энди Гарсия ("Одиннадцать друзей Оушена", "Крестный отец 3", "Неприкасаемые"), британец Марк Стронг ("Шерлок Холмс", "Рок-н-рольщик", "Kingsman: Секретная служба") и американец Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры").
Несмотря на разные амплуа, грим и актерские техники, сходство между актерами нельзя не отметить.
Руни Мара и Элизабет Дебики
У андрогинной девушки Джокера Руни Мары универсальная внешность, позволяющая ей до неузнаваемости перевоплощаться на экране ("Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть", "Мария Магдалина"). Благодаря тонким чертам лица и носу с горбинкой фанаты актрисы постоянно сравнивают ее с коллегами — даже с Томом Хиддлстоном в образе Локи из франшизы "Тор".
Но все сходятся во мнении, что больше всего Руни походит на австралийскую актрису Элизабет Дебики ("Агенты А.Н.К.Л.", "Великий Гэтсби", сериал "Ночной администратор" с тем же Хиддлстоном). Правда, сходство заканчивается на росте: метр шестьдесят Руни против метра девяносто Элизабет.
Руни Мара и Элизабет Дебики
У андрогинной девушки Джокера Руни Мары универсальная внешность, позволяющая ей до неузнаваемости перевоплощаться на экране ("Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть", "Мария Магдалина"). Благодаря тонким чертам лица и носу с горбинкой фанаты актрисы постоянно сравнивают ее с коллегами — даже с Томом Хиддлстоном в образе Локи из франшизы "Тор".
Но все сходятся во мнении, что больше всего Руни походит на австралийскую актрису Элизабет Дебики ("Агенты А.Н.К.Л.", "Великий Гэтсби", сериал "Ночной администратор" с тем же Хиддлстоном). Правда, сходство заканчивается на росте: метр шестьдесят Руни против метра девяносто Элизабет.
Патрик Дэмпси и Гийом Кане
У американского актера, режиссера Патрика Дэмпси и его французского коллеги Гийома Кане общий типаж: хитрый прищур, выдающийся нос и улыбка.
Патрик Дэмпси и Гийом Кане
У американского актера, режиссера Патрика Дэмпси и его французского коллеги Гийома Кане общий типаж: хитрый прищур, выдающийся нос и улыбка.
Тэнди Ньютон и Зои Салдана
Британка Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем", сериал "Мир Дикого запада") — почти точная копия американки Зои Салданы ("Аватар", "Стражи Галактики", "Звездный путь").
И если в кино они предстают в разных образах, то в реальности могут случиться курьезы: у актрис одинаковый цвет волос, брови, носы и разрез глаз.
Тэнди Ньютон и Зои Салдана
Британка Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем", сериал "Мир Дикого запада") — почти точная копия американки Зои Салданы ("Аватар", "Стражи Галактики", "Звездный путь").
И если в кино они предстают в разных образах, то в реальности могут случиться курьезы: у актрис одинаковый цвет волос, брови, носы и разрез глаз.
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Известную фотомодель Миллу Йовович часто сравнивали с манекенщицей Линдой Евангелистой (хотя та любит менять имидж). Но делить подиум им в результате не пришлось: Йовович стала актрисой, певицей и продюсером.
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Известную фотомодель Миллу Йовович часто сравнивали с манекенщицей Линдой Евангелистой (хотя та любит менять имидж). Но делить подиум им в результате не пришлось: Йовович стала актрисой, певицей и продюсером.
Хоакин Феникс и Валерий Гаркалин
Иногда знакомые лица возникают там, где не ждали. Так, на этой неделе в Рунете зрители "Джокера" говорили о том, что его мог бы сыграть не Хоакин Феникс, а Валерий Гаркалин.
Хоакин Феникс и Валерий Гаркалин
Иногда знакомые лица возникают там, где не ждали. Так, на этой неделе в Рунете зрители "Джокера" говорили о том, что его мог бы сыграть не Хоакин Феникс, а Валерий Гаркалин.