Супермен, Веном, Харли Квинн. Найдите десять отличий

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

Эми Адамс и Айла Фишер

Эми Адамс, коллегу Кавилла по "Супермену", часто принимают за актрису из "Шопоголика" и "Иллюзии обмана" Айлу Фишер.

Они походят друг на друга не только комплекцией, но и стилем: для появления на ковровой дорожке часто выбирают женственные образы, которые подчеркивают достоинства фигуры, отдавая предпочтение зеленому и синему — главным цветам рыжих.

А еще актрисы в курсе своего сходства и нередко позируют вместе на мероприятиях.