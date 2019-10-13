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РИА Новости
Культура

Супермен, Веном, Харли Квинн. Найдите десять отличий

08:00 13.10.2019
14002
Некоторые знаменитости похожи друг на друга, словно близнецы, несмотря на разные роли или амплуа. Сходство бывает до того поразительным, что даже фанаты путают своих кумиров. Об актерах-двойниках — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss / Vianney Le Caer

Мэтт Бомер и Генри Кавилл

Яркие голубые глаза, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы и обаятельная улыбка —
звезду "Белого воротничка" Мэтта Бомера путают с Суперменом и будущим Ведьмаком Генри Кавиллом.

Впрочем, сходство между американцем и британцем только внешнее, роли актеры выбирают противоположные. Если первый отдает предпочтение комедиям и драмам ("Супер Майк", "Любовь сквозь время", "Обычное сердце"), то второй часто снимается в исторических проектах ("Тюдоры", "Тристан и Изольда") или боевиках ("Средь бела дня", "Агенты А.Н.К.Л.").

Мэтт Бомер и Генри Кавилл
1 из 16

Мэтт Бомер и Генри Кавилл

Яркие голубые глаза, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы и обаятельная улыбка —
звезду "Белого воротничка" Мэтта Бомера путают с Суперменом и будущим Ведьмаком Генри Кавиллом.

Впрочем, сходство между американцем и британцем только внешнее, роли актеры выбирают противоположные. Если первый отдает предпочтение комедиям и драмам ("Супер Майк", "Любовь сквозь время", "Обычное сердце"), то второй часто снимается в исторических проектах ("Тюдоры", "Тристан и Изольда") или боевиках ("Средь бела дня", "Агенты А.Н.К.Л.").

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss / Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

Эми Адамс и Айла Фишер

Эми Адамс, коллегу Кавилла по "Супермену", часто принимают за актрису из "Шопоголика" и "Иллюзии обмана" Айлу Фишер.

Они походят друг на друга не только комплекцией, но и стилем: для появления на ковровой дорожке часто выбирают женственные образы, которые подчеркивают достоинства фигуры, отдавая предпочтение зеленому и синему — главным цветам рыжих.

А еще актрисы в курсе своего сходства и нередко позируют вместе на мероприятиях.

Эми Адамс и Айла Фишер
2 из 16

Эми Адамс и Айла Фишер

Эми Адамс, коллегу Кавилла по "Супермену", часто принимают за актрису из "Шопоголика" и "Иллюзии обмана" Айлу Фишер.

Они походят друг на друга не только комплекцией, но и стилем: для появления на ковровой дорожке часто выбирают женственные образы, которые подчеркивают достоинства фигуры, отдавая предпочтение зеленому и синему — главным цветам рыжих.

А еще актрисы в курсе своего сходства и нередко позируют вместе на мероприятиях.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Американец Логан Маршалл-Грин — "обновленная версия" британца Тома Харди, звезды "Безумного Макса", "Легенды" и "Дюнкерка".

У Логана пока не столь внушительный список ролей, как у обладателя премии BAFTA, но он уверенно идет к успеху.

А еще объединяет актеров киновселенная Marvel: Харди сыграл Венома в одноименной картине, а Маршалл-Грин — антигероя Монтаны по прозвищу Шокер в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

Том Харди и Логан Маршалл-Грин
3 из 16

Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Американец Логан Маршалл-Грин — "обновленная версия" британца Тома Харди, звезды "Безумного Макса", "Легенды" и "Дюнкерка".

У Логана пока не столь внушительный список ролей, как у обладателя премии BAFTA, но он уверенно идет к успеху.

А еще объединяет актеров киновселенная Marvel: Харди сыграл Венома в одноименной картине, а Маршалл-Грин — антигероя Монтаны по прозвищу Шокер в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Mark Von Holden/ Joel C Ryan

Мишель Уильямс и Кэри Маллиган

Особенная путаница возникает, если похожие актеры или актрисы снимались с одним и тем же партнером, но в разных фильмах, как миниатюрные любительницы коротких стрижек Мишель Уильямс и Кэри Маллиган.

Первая сыграла жену героя Леонардо Ди Каприо в "Острове проклятых", а вторая пассию персонажа Лео — легкомысленную Дейзи в "Великом Гэтсби".

Кроме того, обе номинировались на "Оскар": Уильямс за "Горбатую гору", "Валентинку", "Семь дней и ночей с Мэрилин" и "Манчестер у моря", а Маллиган — за "Воспитание чувств".

Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
4 из 16

Мишель Уильямс и Кэри Маллиган

Особенная путаница возникает, если похожие актеры или актрисы снимались с одним и тем же партнером, но в разных фильмах, как миниатюрные любительницы коротких стрижек Мишель Уильямс и Кэри Маллиган.

Первая сыграла жену героя Леонардо Ди Каприо в "Острове проклятых", а вторая пассию персонажа Лео — легкомысленную Дейзи в "Великом Гэтсби".

Кроме того, обе номинировались на "Оскар": Уильямс за "Горбатую гору", "Валентинку", "Семь дней и ночей с Мэрилин" и "Манчестер у моря", а Маллиган — за "Воспитание чувств".

© AP Photo / Invision/ Mark Von Holden/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Jon Furniss/ Jordan Strauss/ Evan Agostini

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

Говорят, что у каждого человека на Земле есть примерно шесть двойников.

В случае с испанцем Хавьером Бардемом ("Старикам тут не место", "Бьютифул") и Джеффри Дином Морганом ("Хранители", сериалы "Сверхъестественное" и "Анатомия страсти") все проще: им осталось найти четырех.

Потому что они настолько похожи, что, пока зритель не посмотрит титры, ответить на вопрос, кто из них снимался в картине, очень непросто.

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
5 из 16

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

Говорят, что у каждого человека на Земле есть примерно шесть двойников.

В случае с испанцем Хавьером Бардемом ("Старикам тут не место", "Бьютифул") и Джеффри Дином Морганом ("Хранители", сериалы "Сверхъестественное" и "Анатомия страсти") все проще: им осталось найти четырех.

Потому что они настолько похожи, что, пока зритель не посмотрит титры, ответить на вопрос, кто из них снимался в картине, очень непросто.

© AP Photo / Invision/ Jon Furniss/ Jordan Strauss/ Evan Agostini
© AFP 2019 / Getty Images/ Michael Loccisano/ Kevin Winter

Кэти Перри и Зои Дешанель

Главное различие между Кэти Перри и Зои Дешанель, наверное, в том, что одна поет, а другая снимается в кино. Впрочем, это не точно.

В остальном создается ощущение атаки клонов: у обеих пронзительные голубые глаза, а еще похожие формы носа и подбородка. И даже смена имиджа несильно спасает ситуацию.

Кэти Перри и Зоуи Дешанель
6 из 16

Кэти Перри и Зои Дешанель

Главное различие между Кэти Перри и Зои Дешанель, наверное, в том, что одна поет, а другая снимается в кино. Впрочем, это не точно.

В остальном создается ощущение атаки клонов: у обеих пронзительные голубые глаза, а еще похожие формы носа и подбородка. И даже смена имиджа несильно спасает ситуацию.

© AFP 2019 / Getty Images/ Michael Loccisano/ Kevin Winter
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes, Pool/ Victoria Jones

Натали Портман и Кира Найтли

Сравнивать девушек начали в совсем юном возрасте: Кира сыграла двойника героини Натали, королевы Амидалы, в картине "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза". Говорили, что даже матери актрис путали их на съемочной площадке, когда девочки были в гриме.

С возрастом сходство стало не таким явным, но и сейчас Портман и Найтли легко принять за сестер.

Натали Портман и Кира Найтли
7 из 16

Натали Портман и Кира Найтли

Сравнивать девушек начали в совсем юном возрасте: Кира сыграла двойника героини Натали, королевы Амидалы, в картине "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза". Говорили, что даже матери актрис путали их на съемочной площадке, когда девочки были в гриме.

С возрастом сходство стало не таким явным, но и сейчас Портман и Найтли легко принять за сестер.

© AP Photo / Invision/ Charles Sykes, Pool/ Victoria Jones
© AFP 2019 / Getty Images/ Jon Kopaloff/ Frazer Harrison

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

"Огненные" Джессика и Брайс снялись вместе в драме "Прислуга". Хотя актрисы были в разных амплуа, на премьере и светских раутах их сходство не осталось незамеченным.

Калифорнийки словно состязаются в том, кто подарит публике больше улыбок — пожалуй, фирменного знака обеих актрис.

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
8 из 16

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

"Огненные" Джессика и Брайс снялись вместе в драме "Прислуга". Хотя актрисы были в разных амплуа, на премьере и светских раутах их сходство не осталось незамеченным.

Калифорнийки словно состязаются в том, кто подарит публике больше улыбок — пожалуй, фирменного знака обеих актрис.

© AFP 2019 / Getty Images/ Jon Kopaloff/ Frazer Harrison
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles/ Jordan Strauss

Йен Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд

Вампир-ловелас Дэймон Сальватор из "Дневников вампира" и красавчик Нейт Арчибальд из молодежного телесериала "Сплетница" разбили немало девичьих сердец. Взгляд голубых глаз исподлобья и полуулыбка — классический лук обоих героев.

Со временем Йен и Чейс возмужали и стали выбирать более брутальные образы в кино, но от сравнения их это не уберегло.

Иен Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд
9 из 16

Йен Сомерхолдер и Чейс Кроуфорд

Вампир-ловелас Дэймон Сальватор из "Дневников вампира" и красавчик Нейт Арчибальд из молодежного телесериала "Сплетница" разбили немало девичьих сердец. Взгляд голубых глаз исподлобья и полуулыбка — классический лук обоих героев.

Со временем Йен и Чейс возмужали и стали выбирать более брутальные образы в кино, но от сравнения их это не уберегло.

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles/ Jordan Strauss
© Фото : AP/ Invision/ Joel C Ryan/ Richard Shotwell. AFP/ Getty Images for NEON/ Vivien Killilea

Марго Робби и Джейми Прессли

Звезда сериала "Меня зовут Эрл" Джейми Прессли — как будто старшая сестра нынешней киноверсии Шэрон Тейт из "Однажды в… Голливуде" Марго Робби.

Что до отличий, то Марго еще предстоит поработать, чтобы избавиться от образа легкомысленной старлетки.

Марго Робби и Джейми Пресли
10 из 16

Марго Робби и Джейми Прессли

Звезда сериала "Меня зовут Эрл" Джейми Прессли — как будто старшая сестра нынешней киноверсии Шэрон Тейт из "Однажды в… Голливуде" Марго Робби.

Что до отличий, то Марго еще предстоит поработать, чтобы избавиться от образа легкомысленной старлетки.

© Фото : AP/ Invision/ Joel C Ryan/ Richard Shotwell. AFP/ Getty Images for NEON/ Vivien Killilea
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer/ Joel C Ryan

Энди Гарсия, Марк Стронг и Стэнли Туччи

Тройка "близнецов" с разной степенью похожести: американец кубинского происхождения Энди Гарсия ("Одиннадцать друзей Оушена", "Крестный отец 3", "Неприкасаемые"), британец Марк Стронг ("Шерлок Холмс", "Рок-н-рольщик", "Kingsman: Секретная служба") и американец Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры").

Несмотря на разные амплуа, грим и актерские техники, сходство между актерами нельзя не отметить.

Энди Гарсия, Марк Стронг и Стэнли Туччи
11 из 16

Энди Гарсия, Марк Стронг и Стэнли Туччи

Тройка "близнецов" с разной степенью похожести: американец кубинского происхождения Энди Гарсия ("Одиннадцать друзей Оушена", "Крестный отец 3", "Неприкасаемые"), британец Марк Стронг ("Шерлок Холмс", "Рок-н-рольщик", "Kingsman: Секретная служба") и американец Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры").

Несмотря на разные амплуа, грим и актерские техники, сходство между актерами нельзя не отметить.

© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini/ Joel C Ryan

Руни Мара и Элизабет Дебики

У андрогинной девушки Джокера Руни Мары универсальная внешность, позволяющая ей до неузнаваемости перевоплощаться на экране ("Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть", "Мария Магдалина"). Благодаря тонким чертам лица и носу с горбинкой фанаты актрисы постоянно сравнивают ее с коллегами — даже с Томом Хиддлстоном в образе Локи из франшизы "Тор".

Но все сходятся во мнении, что больше всего Руни походит на австралийскую актрису Элизабет Дебики ("Агенты А.Н.К.Л.", "Великий Гэтсби", сериал "Ночной администратор" с тем же Хиддлстоном). Правда, сходство заканчивается на росте: метр шестьдесят Руни против метра девяносто Элизабет.

Руни Мара и Элиза Дебики
12 из 16

Руни Мара и Элизабет Дебики

У андрогинной девушки Джокера Руни Мары универсальная внешность, позволяющая ей до неузнаваемости перевоплощаться на экране ("Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть", "Мария Магдалина"). Благодаря тонким чертам лица и носу с горбинкой фанаты актрисы постоянно сравнивают ее с коллегами — даже с Томом Хиддлстоном в образе Локи из франшизы "Тор".

Но все сходятся во мнении, что больше всего Руни походит на австралийскую актрису Элизабет Дебики ("Агенты А.Н.К.Л.", "Великий Гэтсби", сериал "Ночной администратор" с тем же Хиддлстоном). Правда, сходство заканчивается на росте: метр шестьдесят Руни против метра девяносто Элизабет.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell/ Joel C Ryan

Патрик Дэмпси и Гийом Кане

У американского актера, режиссера Патрика Дэмпси и его французского коллеги Гийома Кане общий типаж: хитрый прищур, выдающийся нос и улыбка.

Патрик Демпси и Гийом Кане
13 из 16

Патрик Дэмпси и Гийом Кане

У американского актера, режиссера Патрика Дэмпси и его французского коллеги Гийома Кане общий типаж: хитрый прищур, выдающийся нос и улыбка.

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer/ Charles Sykes

Тэнди Ньютон и Зои Салдана

Британка Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем", сериал "Мир Дикого запада") — почти точная копия американки Зои Салданы ("Аватар", "Стражи Галактики", "Звездный путь").

И если в кино они предстают в разных образах, то в реальности могут случиться курьезы: у актрис одинаковый цвет волос, брови, носы и разрез глаз.

Тэнди Ньютон и Зои Салдана
14 из 16

Тэнди Ньютон и Зои Салдана

Британка Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", "В погоне за счастьем", сериал "Мир Дикого запада") — почти точная копия американки Зои Салданы ("Аватар", "Стражи Галактики", "Звездный путь").

И если в кино они предстают в разных образах, то в реальности могут случиться курьезы: у актрис одинаковый цвет волос, брови, носы и разрез глаз.

© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer/ Charles Sykes
© AP Photo / Invision/ Katy Winn/ Evan Agostini

Милла Йовович и Линда Евангелиста

Известную фотомодель Миллу Йовович часто сравнивали с манекенщицей Линдой Евангелистой (хотя та любит менять имидж). Но делить подиум им в результате не пришлось: Йовович стала актрисой, певицей и продюсером.

Милла Йовович и Линда Евангелиста
15 из 16

Милла Йовович и Линда Евангелиста

Известную фотомодель Миллу Йовович часто сравнивали с манекенщицей Линдой Евангелистой (хотя та любит менять имидж). Но делить подиум им в результате не пришлось: Йовович стала актрисой, певицей и продюсером.

© AP Photo / Invision/ Katy Winn/ Evan Agostini
© Фото : Warner Bros. Pictures / РИА Новости. Сергей Кузнецов

Хоакин Феникс и Валерий Гаркалин

Иногда знакомые лица возникают там, где не ждали. Так, на этой неделе в Рунете зрители "Джокера" говорили о том, что его мог бы сыграть не Хоакин Феникс, а Валерий Гаркалин.

Хоакин Феникс в роли Джокера и Владимир Гаркалин
16 из 16

Хоакин Феникс и Валерий Гаркалин

Иногда знакомые лица возникают там, где не ждали. Так, на этой неделе в Рунете зрители "Джокера" говорили о том, что его мог бы сыграть не Хоакин Феникс, а Валерий Гаркалин.

© Фото : Warner Bros. Pictures / РИА Новости. Сергей Кузнецов
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КультураМилла ЙововичЗои СалданаГенри КавиллМарго РоббиТом ХиддлстонМаллиган КэриЭми АдамсРуни МараЛеонардо Ди КаприоХоакин ФениксТом Харди (Эдвард Харди)Хавьер БардемКэти Перри (Хадсон)Кира НайтлиНатали Портман
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