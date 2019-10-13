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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, готовы ли туристы платить за билеты бизнес-класса

12:12 13.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПроводница возле купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Проводница возле купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские туристы охотнее платят за более комфортное путешествие на поезде, чем за полеты бизнес-классом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса выяснили у клиентов, как часто они пользуются в поездках премиальным обслуживанием. Оказалось, что вагонах СВ хотя бы раз в жизни ездили 27% опрошенных, а платили за перелет бизнес-классом 23%.
Регулярно премиальным обслуживанием пользуются только 5% путешественников.
Не готовы платить за билет более высокого класса, но с удовольствием воспользуются бесплатным апгрейдом 67% опрошенных. 13% считают возможным путешествовать в бизнес-классе или вагоне СВ, если предстоит долгая поездка, а 15% в любом случае считают эту роскошь неоправданной.
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