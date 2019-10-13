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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

"Дико извиняюсь", "крайний день". Выражения, которые выдают безграмотность

12:00 13.10.2019
400
Как это по-русски
"Дико извиняюсь", "крайний день". Выражения, которые выдают безграмотность
Вчера, 12:00
— Я извиняюсь, до скольки ты сегодня работаешь? — Я весь во внимании?! — Пошлите в кино, отметим моё день рожденье! — Займи денег, а то нечего одеть. Почему весь этот диалог — одна большая речевая ошибка? Почему в поликлинике лучше не спрашивать, кто крайний, а гостей не просить присесть? Фразы, которые стоит навсегда исключить из своей речи.
Слушайте и говорите правильно!
Эпизод подготовлен при участии Николая Полковского, филолога, корректора, автора канала "Грамотность (русский язык)" и одноимённого блога в Яндекс.Дзен.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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