"Дико извиняюсь", "крайний день". Выражения, которые выдают безграмотность

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Как это по-русски "Дико извиняюсь", "крайний день". Выражения, которые выдают безграмотность

— Я извиняюсь, до скольки ты сегодня работаешь? — Я весь во внимании?! — Пошлите в кино, отметим моё день рожденье! — Займи денег, а то нечего одеть. Почему весь этот диалог — одна большая речевая ошибка? Почему в поликлинике лучше не спрашивать, кто крайний, а гостей не просить присесть? Фразы, которые стоит навсегда исключить из своей речи.