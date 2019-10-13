Новые "клыки" Пентагона. Над каким секретным оружием работают США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. "Новейшие военные разработки", вооружения, "которые никто не может себе представить", "гениальные подлодки" — так охарактеризовал журналистам на минувшей неделе Дональд Трамп последние достижения американской оборонки. Подробностей не привел, но выразил надежду, что в деле все это использовать не придется. О пяти самых амбициозных проектах оружия будущего — в материале РИА Новости.

Невидимый "рейдер"

В сентябре американцы приступили к сборке первого прототипа новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Этими тяжелыми "невидимками" занимается концерн Northrop Grumman, начало эксплуатации намечено на 2025-й.

Внешне машина напоминает стелс-бомбардировщик B-2 Spirit: в основе обоих проектов — концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме "летающее крыло" и способного нести во внутренних отсеках ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач бомбардировщика — скрытный выход в район пуска ракет или сброса бомб для уничтожения объектов противовоздушной обороны противника. Разгромив оборонительные рубежи ПВО, B-21 позволит тактической авиации действовать в относительной безопасности.

Большинство тактико-технических характеристик самолета держится в секрете. Известно, что боевой радиус составит около 3800 километров без дозаправки и более девяти тысяч километров с дозаправкой. Машина сможет поднимать в воздух до 12,5 тонны вооружения и дополнительного оборудования. Стоимость единицы оценивается в 500-600 миллионов долларов — существенный прогресс по сравнению с B-2, обходившимся казне в миллиард за штуку. На вооружение ВВС США должны поступить от 80 до 180 таких самолетов.

Впрочем, дела с вооружением американской стратегической авиации обстоят не слишком гладко. Единственная на весь арсенал США крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой — это созданная еще в 1980-х AGM-86B c боевой частью мощностью 200 килотонн и дальностью полета около 2,5 тысячи километров. Она серьезно уступает современным российским боеприпасам такого типа — крылатым Х-102, принятым на вооружение в 2013-м. Их дальнобойность превышает три тысячи километров, а мощность боевой части варьируется от 250 до 500 килотонн.

Тихая "Колумбия"

Под "гениальными подводными лодками" Трамп, скорее всего, имел в виду проект перспективных стратегических атомных субмарин "Колумбия". К строительству головной АПЛ планируется приступить в 2021-м. Со временем "Колумбии" должны заменить в составе ВМС США подлодки "Огайо", которые начнут выводить из эксплуатации с 2027-го — по одной в год. По габаритам новые лодки мало отличаются от предшественниц. Длина "Колумбии" — около 170 метров, диаметр корпуса — 13 метров, подводное водоизмещение — 20 800 тонн. Вооружение — 16 баллистических ракет Trident II D5 (у "Огайо" — 24).

Подлодка нового поколения получит Х-образные кормовые рули, а также горизонтальные рули глубины, установленные на рубке. Вместо винта — водометный движитель. Ноу-хау корабля — полностью электрическая двигательная установка на постоянных магнитах, питаемая от турбогенераторов атомной установки. Такая конструкция сделает АПЛ гораздо тише, чем "Огайо".

Всего собираются построить 12 субмарин. Срок службы — порядка 42 лет, причем реакторы рассчитаны на работу без перезагрузки топлива в течение всего времени эксплуатации. Строительство головной подлодки обойдется американскому бюджету в 6,2 миллиарда долларов.

На смену "Апачу"

В начале октября американская корпорация Bell представила проект боевого вертолета Bell 360 Invictus, который примет участие в конкурсе армии США по программе FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft — "Разведывательно-ударный летательный аппарат будущего").

© Фото : Bell Helicopters Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus © Фото : Bell Helicopters Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus

Речь идет о замене огромного парка винтокрылых "ветеранов" AH-64 Apache. Пока Invictus существует лишь на бумаге, поэтому журналистам продемонстрировали не действующий образец, а 3D-рендер. Новый вертолет построят на основе гражданского транспортного Bell 525 Relentless, что обусловлено его выдающимися скоростными характеристиками: на испытаниях машину разогнали до 306 километров в час.

© Фото : Bell Helicopters Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus © Фото : Bell Helicopters Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus

Машина получится компактной. Двигатель разработали инженеры General Electric по программе Turbine engine program — GE T901. Архитектура Т700, используемых на "Апачах", сохранится, но мощность увеличится на 50 процентов. Еще одна особенность Invictus — пара крыльев, которые на определенных скоростях обеспечат до половины подъемной силы. Вооружение вертолета будет скрыто в фюзеляже, что улучшит аэродинамические характеристики и уменьшит радиолокационную заметность машины. Помимо новинки от Bell, в конкурсе участвуют еще три проекта. Двух "полуфиналистов" объявят в апреле 2020-го. Они должны представить летные образцы своих проектов к 2023-му.

Легкий танк

В США с 2015-го разрабатывают перспективную гусеничную бронемашину с артиллерийским вооружением MPF (Mobile Protected Firepower). Цель программы — создать легкий танк для экспедиционных сил. Как показала практика, тяжелые "Абрамсы" в городских условиях слишком громоздки и неповоротливы. Для поддержки пехоты нужна более компактная и мобильная платформа.

В конце сентября корпорация General Dynamics продемонстрировала первый макет по программе MPF — легкий танк Griffin II. В зависимости от конфигурации защиты и других особенностей, боевая масса машины составит 35-38 тонн. Вооружат "Грифон" 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и двумя пулеметами, оснастят современной системой управления огнем. Корпус нового шасси будет защищен от малокалиберных снарядов. Башню оригинальной разработки планируется прикрыть навесным модульным бронированием.

© General Dynamics Прототип танка Griffin II © General Dynamics Прототип танка Griffin II

Основной конкурент Griffin II — M8 Armored Gun System от корпорации BAE Systems, глубокая модернизация легкого десантируемого танка M8. Эта машина со 105-миллиметровой пушкой и автоматом заряжания может обвешиваться модулями защиты различных типов. Боевая масса — от 25 до 27 тонн. Сравнительные испытания образцов обоих легких танков запланированы на 2020-2021 годы. Полномасштабное серийное строительство для перевооружения армии начнется не раньше 2025-го.

"Боевая микроволновка"

В конце сентября Пентагон заключил контракт с корпорацией Raytheon на поставку опытного образца электромагнитной пушки PHASER, сам факт существования которой компания рассекретила четыре года назад.

© Фото : U.S. Army Электромагнитная установка PHASER © Фото : U.S. Army Электромагнитная установка PHASER

Тестовый образец "боевой микроволновки" успешно поразил 33 дрона, уничтожая по две-три БПЛА-мишени за раз. Электромагнитный излучатель установки способен вывести из строя электронику летательных аппаратов массой до 25 килограммов. В отличие от лазерного оружия, которому необходимо какое-то время фиксироваться на цели, электромагнитный импульс испускается с частотой выше одной микросекунды — этого достаточно, чтобы отключить дрон.