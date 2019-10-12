Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T23:59Z
https://ria.ru/20191012/1559715499.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155952/16/1559521676_0:191:2812:1772_1036x0_80_0_0_49db5b4340b990ee9cae078b703ce446.jpg
РИА Новости

Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов

23:59 12.10.2019
116
© AP Photo / Francois MoriCторонники экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата
Cторонники экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата
© AP Photo / Francois Mori
Cторонники экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Полиция в Брюсселе применила водомет, слезоточивый газ и дубинки для вытеснения участников акции Extinction Rebellion, без согласования собравшихся в субботу на Королевской площади в центре столицы, более сотни человек были задержаны.
Несмотря на то, что участники акции вели себя в целом мирно, основанием для разгона с применением спецсредств стало создание помех для транспорта. "Королевская площадь закрыта для движения. Полиция принимает меры для восстановления движения транспорта на этой важной городской артерии", - сообщила пресс-служба управления полиции по центральному району.
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
9 октября, 16:57РИА Новости
Экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали мост в центре Берлина
Через площадь, расположенную в двух шагах от дворца монарха, проходят несколько маршрутов городского транспорта. Позднее СМИ сообщили о задержании более сотни человек. Точные данные правоохранительные органы пока не обнародовали.
Сообщалось, что брюссельская полиция действовала по привычной схеме при противодействии несанкционированным акциям: брала в кольцо большие группы участников, а затем массово доставляла их во временный пункт задержания в казармах Эттербека. Многих, по свидетельствам журналистов и очевидцев, задерживали при попытке проникнуть в Королевский парк, проведение акций в котором запрещено законом.
Организаторы акции заявляли ранее в субботу, что смогли собрать на площади свыше 1 тысячи человек и планировали провести там 24 часа.
Лагерь активистов-экологов Global Extinction Rebellion Spring Tide в Мадриде. 7 октября 2019
7 октября, 18:18РИА Новости
Активисты-экологи попытались перекрыть движение на мосту в Мадриде
В понедельник началась первая глобальная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей.
1030010
Обсудить 1
БрюссельЭкологияВ мире
Рекомендуем
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В России оценили просьбу Киева к Европе "дожать" Москву по Донбассу
Сотрудница полиции
В США обрушилась часть строящегося отеля
Автомобиль скорой помощи в США
В Нью-Гэмпшире два человека пострадали при стрельбе в церкви
Лента
новостей
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
В Москве нарушено авиасообщение из-за сильных дождей
Президент Эквадора Ленин Морено
Президент Эквадора заявил о введении комендантского часа
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Центр по примирению в Сирии предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине рассказали об "угрозе" отмены российских санкций
Сейсмограф
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
Открытие национального мемориала советским воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского сопротивления в Ребеке
Под Брюсселем открыли мемориал сражавшимся в Сопротивлении советским воинам
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео надеется, что Салливан укрепит сотрудничество России и США
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В Турции рассказали о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ*
Здание Верховной Рады Украины
В "Слуге народа" заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
23:08СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии
Лента новостейМолния