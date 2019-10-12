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РИА Новости
Война в Сирии

Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии

23:27 12.10.2019
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и заявил, что Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьера.
"Премьер-министр поговорил сегодня вечером с президентом Турции Эрдоганом. Он выразил серьезную обеспокоенность Великобритании относительно военной операции Турции на севере Сирии, которая, как он сказал, может еще ухудшить гуманитарную ситуацию там и подорвать прогресс, достигнутый в борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ и еще ряде стран - ред.)", - говорится в заявлении.
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Джонсон подчеркнул, что Турция является важным партнером для Великобритании и союзником по НАТО. Он также отметил важную роль Турции в борьбе с ИГИЛ и в оказании помощи сирийским беженцам.
"Но премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не может поддержать военную операцию Турции. Он призвал президента прекратить операцию и начать диалог, а также сказал, что Великобритания и международные партнеры готовы поддержать переговоры о перемирии", - отмечается в сообщении.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииБорис ДжонсонВеликобританияТурцияСирияВ мире
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