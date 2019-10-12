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РИА Новости

В России оценили просьбу Киева к Европе "дожать" Москву по Донбассу

22:00 12.10.2019 (обновлено: 22:12 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские политики раскритиковали планы Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу "дожать Россию" по Донбассу и призвали украинские власти выполнять Минские соглашения.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге попросит зарубежных партнеров повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Иначе, по его мнению, обстановка на юго-востоке страны "откатится назад до состояния военного противостояния".

"Политическая риторика"

Сенатор Игорь Морозов сравнил риторику Пристайко с позицией его предшественника Павла Климкина и подчеркнул, что конфликт можно решить только путем выполнения Минских соглашений.
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"Делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнеров — это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает. Это политическая риторика, которая ему необходима для внутриполитического использования", — заявил Морозов в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский улавливает настроение общества, желающего урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Морозова, сейчас украинская власть стремится сделать все, чтобы закончить конфликт.

"Повторяет путь Климкина"

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти идут неверным путем.

"Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит", — написал он в Twitter.

Парламентарий предположил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется решать эту проблему самостоятельно.
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"Какое-то бесстыдство"

Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для нормального переговорного процесса украинским властям следует призвать к ответу националистов.
"В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Втягивать Россию во внутренние конфликты — это какое-то бесстыдство со стороны Пристайко", — цитирует его RT.
Политик напомнил, что Россия всегда выступала за мирные соглашения и договоры.
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"Пристайко повторяет путь Климкина, это очень печально", — заключил он.

Срыв разведения сил в Донбассе

Ранее на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе стороны договорились о разведении сил в регионе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.
Президент России Владимир Путин отметил, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. Кроме того, в МИД выразили сожаление сложившейся ситуацией. Российские дипломаты надеются, что что Киев предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств, после чего можно будет утвердить дату проведения встречи в "нормандском формате".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Популярные комментарии
Давно надо отжать у них наши земли.Артиллерия готова ,ждет приказа...
12 октября, 22:13
Максимус Трой
1610002
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