В России оценили просьбу Киева к Европе "дожать" Москву по Донбассу

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские политики раскритиковали планы Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу "дожать Россию" по Донбассу и призвали украинские власти выполнять Минские соглашения.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге попросит зарубежных партнеров повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Иначе, по его мнению, обстановка на юго-востоке страны "откатится назад до состояния военного противостояния".

"Политическая риторика"

Сенатор Игорь Морозов сравнил риторику Пристайко с позицией его предшественника Павла Климкина и подчеркнул, что конфликт можно решить только путем выполнения Минских соглашений.

"Делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнеров — это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает. Это политическая риторика, которая ему необходима для внутриполитического использования", — заявил Морозов в комментарии телеканалу RT

Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский улавливает настроение общества, желающего урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Морозова, сейчас украинская власть стремится сделать все, чтобы закончить конфликт.

"Повторяет путь Климкина"

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил , что украинские власти идут неверным путем.

"Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит", — написал он в Twitter.

Парламентарий предположил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется решать эту проблему самостоятельно.

"Какое-то бесстыдство"

Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для нормального переговорного процесса украинским властям следует призвать к ответу националистов.

"В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Втягивать Россию во внутренние конфликты — это какое-то бесстыдство со стороны Пристайко", — цитирует его RT

Политик напомнил, что Россия всегда выступала за мирные соглашения и договоры.

"Пристайко повторяет путь Климкина, это очень печально", — заключил он.

Срыв разведения сил в Донбассе

Ранее на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе стороны договорились о разведении сил в регионе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.