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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

21:50 12.10.2019 (обновлено: 23:27 12.10.2019)
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© СК РФЖитель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде
Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде
© СК РФ
Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде
САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе Волжского районного суда в Саратове.
"В целях обеспечения безопасности участников процесса ходатайство следователя рассмотрено в здании Энгельсского районного суда Саратовской области", — говорится в сообщении.
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку преступление совершено в отношении ребенка.
Девочка пропала 9 октября, после того, как утром ушла в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября нашли тело школьницы.
Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.
Из показаний задержанного следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.
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