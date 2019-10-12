Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде

Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде

© СК РФ Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе Волжского районного суда в Саратове.

"В целях обеспечения безопасности участников процесса ходатайство следователя рассмотрено в здании Энгельсского районного суда Саратовской области", — говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку преступление совершено в отношении ребенка.

Девочка пропала 9 октября, после того, как утром ушла в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября нашли тело школьницы.

Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.