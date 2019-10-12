В "Слуге народа" заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет.
"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать", - заявил Арахамия в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, вопрос о финансировании региона нужно поднимать, когда Киев вернет контроль над территориями.
"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов", - отметил депутат.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук отмечал, что модель реинтеграции Донбасса должна быть изложена в отдельном большом документе. По его словам, правительство Украины учитывало реинтеграцию Донбасса при разработке госбюджета на 2020 год.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.