В "Слуге народа" заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет.

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать", - заявил Арахамия в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, вопрос о финансировании региона нужно поднимать, когда Киев вернет контроль над территориями.

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов", - отметил депутат.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук отмечал, что модель реинтеграции Донбасса должна быть изложена в отдельном большом документе. По его словам, правительство Украины учитывало реинтеграцию Донбасса при разработке госбюджета на 2020 год.