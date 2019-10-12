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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды попросили поддержки у Египта

20:28 12.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд. Архивное фото
КАИР, 12 окт - РИА Новости. "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил", SDF) попросил поддержки у Египта, заявил РИА Новости сопредседатель организации Рияд Дарар.
В субботу Дарар провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Встреча прошла за несколько часов до состоявшегося в Каире экстренного саммита Лиги арабских государств, посвященного военной операции Турции на севере Сирии.
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Дарар рассказал, что в Каир он приехал по приглашению египетской стороны. "Мы попросили помощь, любую помощь, как политическую, так и информационную, все, что нам поможет выстоять против этой агрессии", - сказал курдский политик.
По словам Дарара, в беседе с главой МИД Египта он заявил, что "Сирийский демократический совет" открыт для любого решения, которое остановит агрессию. "Мы решили сопротивляться и будем продолжать защищать себя, нашу землю и наши семьи", - сказал Дарар.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийские демократические силыВойна в СирииМИД ЕгиптаТурцияСирияЕгипетВ мире
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