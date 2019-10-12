Сирийские курды попросили поддержки у Египта

КАИР, 12 окт - РИА Новости. "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил", SDF) попросил поддержки у Египта, заявил РИА Новости сопредседатель организации Рияд Дарар.

В субботу Дарар провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Встреча прошла за несколько часов до состоявшегося в Каире экстренного саммита Лиги арабских государств, посвященного военной операции Турции на севере Сирии.

Дарар рассказал, что в Каир он приехал по приглашению египетской стороны. "Мы попросили помощь, любую помощь, как политическую, так и информационную, все, что нам поможет выстоять против этой агрессии", - сказал курдский политик.

По словам Дарара, в беседе с главой МИД Египта он заявил, что "Сирийский демократический совет" открыт для любого решения, которое остановит агрессию. "Мы решили сопротивляться и будем продолжать защищать себя, нашу землю и наши семьи", - сказал Дарар.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.