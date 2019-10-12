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РИА Новости

Пушков прокомментировал просьбу Киева к Европе "дожать" Россию по Донбассу

18:40 12.10.2019 (обновлено: 18:56 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал намерение Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу "дожать Россию" по Донбассу.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге обратится к партнерам с просьбой повлиять на Россию в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В обратном случае, по его мнению, ситуация в регионе "откатится назад до состояния военного противостояния".
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По мнению Пушкова, украинские власти идут неверным путем.
"Сперва (президент Украины Владимир) Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти", - написал он в Twitter.
Сенатор отметил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется "разбираться самому".
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Ранее на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе была достигнута договоренность о разведении сил в регионе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР в среду и четверг несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.
Владимир Путин заявил, что Зеленский не смог не смог обеспечить выполнение договоренностей. В российском МИД выразили сожаление срывом отвода войск и выразили надежду, что украинская сторона предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств.
Также в Москве не раз подчеркивали, что дату проведения встречи в "нормандском формате" можно будет обсуждать только после разведения сил в регионе.
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Популярные комментарии
Думаю ДНР и ЛНР надоест ждать и они так "нажмут", что шумеры снова побегут в котлы и жаловаться хозяевам, чтобы защитили.
12 октября, 19:13
Сергей Серый
7510004
Какой власти и каких "решительных действий" вы ожидаете от шута?:))
12 октября, 18:57
Devaolla Vall
6730204
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