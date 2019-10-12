Пушков прокомментировал просьбу Киева к Европе "дожать" Россию по Донбассу

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал намерение Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу "дожать Россию" по Донбассу.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге обратится к партнерам с просьбой повлиять на Россию в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В обратном случае, по его мнению, ситуация в регионе "откатится назад до состояния военного противостояния".

По мнению Пушкова, украинские власти идут неверным путем.

"Сперва (президент Украины Владимир) Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти", - написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется "разбираться самому".

Ранее на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе была достигнута договоренность о разведении сил в регионе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР в среду и четверг несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.

Владимир Путин заявил, что Зеленский не смог не смог обеспечить выполнение договоренностей. В российском МИД выразили сожаление срывом отвода войск и выразили надежду, что украинская сторона предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств.