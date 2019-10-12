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РИА Новости

В МЧС рассказали о реорганизации ведомства

18:01 12.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Некоторых сотрудников МЧС, работавших на "кабинетных" должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей в ходе реорганизации ведомства, сообщил РИА Новости замглавы МЧС Андрей Гурович.
В апреле этого года МЧС начало переводить территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру, которая станет типовой для всех главков с 1 января. Сообщалось о ликвидации всех восьми региональных центров МЧС, а также подчиненных им центров управления в кризисных ситуациях. Освобожденным сотрудникам предложили перейти на работу в территориальных органах и ЦУКС. Работников, освободившихся в рамках ликвидации региональных центров и ЦУКС, направили на усиление пожарно-спасательных подразделений.
"Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов", - сказал замминистра.
Он пояснил, что сотрудниками обеспечения усилят функциональные подразделения: пожаротушение, спасение, спасение на водах, надзор. Реорганизация ведомства должна повлиять на его работу в лучшую сторону, подчеркнул Гурович.
Министр МЧС Евгений Зиничев
1 января, 15:09РИА Новости
Восемь головных главков МЧС получили функции упраздненных регцентров
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МЧС РФРоссияОбщество
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