В МЧС рассказали о реорганизации ведомства

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Некоторых сотрудников МЧС, работавших на "кабинетных" должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей в ходе реорганизации ведомства, сообщил РИА Новости замглавы МЧС Андрей Гурович.
В апреле этого года МЧС начало переводить территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру, которая станет типовой для всех главков с 1 января. Сообщалось о ликвидации всех восьми региональных центров МЧС, а также подчиненных им центров управления в кризисных ситуациях. Освобожденным сотрудникам предложили перейти на работу в территориальных органах и ЦУКС. Работников, освободившихся в рамках ликвидации региональных центров и ЦУКС, направили на усиление пожарно-спасательных подразделений.
"Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов", - сказал замминистра.
Он пояснил, что сотрудниками обеспечения усилят функциональные подразделения: пожаротушение, спасение, спасение на водах, надзор. Реорганизация ведомства должна повлиять на его работу в лучшую сторону, подчеркнул Гурович.