В МЧС рассказали о реорганизации ведомства

В апреле этого года МЧС начало переводить территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру, которая станет типовой для всех главков с 1 января. Сообщалось о ликвидации всех восьми региональных центров МЧС, а также подчиненных им центров управления в кризисных ситуациях. Освобожденным сотрудникам предложили перейти на работу в территориальных органах и ЦУКС. Работников, освободившихся в рамках ликвидации региональных центров и ЦУКС, направили на усиление пожарно-спасательных подразделений.