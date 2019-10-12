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РИА Новости

В Казахстане четыре человека погибли в ДТП

17:44 12.10.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 окт – РИА Новости. Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным пресс-службы, авария произошла в пятницу в двух километрах от города Темиртау.
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"По предварительным данным, 66-летний водитель автомашины Volkswagen выехал на полосу встречного движения автодороги "Темиртау - Астана", где совершил столкновение с грузовой автомашиной марки Scania под управлением 28-летнего мужчины", - сообщается в пресс-релизе.
В результате ДТП водитель Volkswagen и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование.
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Карагандинская областьКазахстанВ мире
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