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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

16:40 12.10.2019 (обновлено: 19:44 12.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникОфициальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
"Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины". Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", — сказал Балашов РИА Новости.
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При этом он напомнил, что, в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, Русская православная церковь многонациональна и далеко не ограничивается в пастырской заботе верующими, проживающими на территории России.
"В частности, десятки миллионов ее членов — граждане Украины. И ни о какой автокефалии они не просили", — отметил собеседник агентства.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Архиерейского собора Элладской церкви, на котором обсуждался вопрос о "новой церкви" Украины. Как следует из решения, Собор признал, что патриарх Константинопольский Варфоломей может предоставлять автокефалию, и передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право решать вопрос о признании автокефалии Украины. Сам архиепископ Иероним при этом выступил за признание ПЦУ.
Официального заявления по итогам Архиерейского собора пока не было.
Так называемая Православная церковь Украины — неканоническая структура, не признанная мировым православием, — была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До сих пор ни одна поместная церковь не признала новую структуру. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьМоскваРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну купили и "на здоровье". Неужели за столько столетий непонятно, церковь - токсичный актив. Мы наибольшего процветания достигли при СССР, когда не тратились на эту религиозную мишуру. Пусть теперь амеры кормят всех этих попов
12 октября, 19:06
ИБИван Берегов
40110043
полное подчинение политике сша, все архиреев в Греции купили
12 октября, 17:31
Сергей Стольник
6201115
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