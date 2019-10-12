РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.

"Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины". Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", — сказал Балашов РИА Новости.

При этом он напомнил, что, в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, Русская православная церковь многонациональна и далеко не ограничивается в пастырской заботе верующими, проживающими на территории России.

"В частности, десятки миллионов ее членов — граждане Украины. И ни о какой автокефалии они не просили", — отметил собеседник агентства.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Архиерейского собора Элладской церкви, на котором обсуждался вопрос о "новой церкви" Украины. Как следует из решения, Собор признал, что патриарх Константинопольский Варфоломей может предоставлять автокефалию, и передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право решать вопрос о признании автокефалии Украины. Сам архиепископ Иероним при этом выступил за признание ПЦУ.

Официального заявления по итогам Архиерейского собора пока не было.