Появилось видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из суда, где арестовали жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы.
Ранее СК сообщил, что суд заключил под стражу 35-летнего местного жителя.
На видео, опубликованном в YouTube, видно, как мужчину в наручниках заводят в помещение суда в сопровождении правоохранителя.
Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".