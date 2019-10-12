В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила " В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила " Комсомольская правда ".

Спортсмен рассказал изданию, что вначале один мужчина начал выталкивать их из дверей вестибюля метро. Спортсмены сделали ему замечание, однако он им начал угрожать. Они не отреагировали на него и пошли дальше.

Внизу Кухареву и Коковину преградили путь еще трое. Они, как заявил Коковин, пытались зажать спортсменов и фактически "залезали им в карманы".

"Было видно, что они умеют драться", — отметил он.

В итоге спортсмены вышли из драки победителями, а трех мигрантов задержала полиция.

"Самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно, как и у нас с Алексеем", — рассказал спортсмен.