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РИА Новости

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

15:13 12.10.2019 (обновлено: 16:42 12.10.2019)
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© аккаунт Дениса Кухарева во ВКонтактеДенис Кухарев
Денис Кухарев
© аккаунт Дениса Кухарева во ВКонтакте
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Спортсмен рассказал изданию, что вначале один мужчина начал выталкивать их из дверей вестибюля метро. Спортсмены сделали ему замечание, однако он им начал угрожать. Они не отреагировали на него и пошли дальше.
Внизу Кухареву и Коковину преградили путь еще трое. Они, как заявил Коковин, пытались зажать спортсменов и фактически "залезали им в карманы".
"Было видно, что они умеют драться", — отметил он.
В итоге спортсмены вышли из драки победителями, а трех мигрантов задержала полиция.
"Самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно, как и у нас с Алексеем", — рассказал спортсмен.
Сейчас мужчины готовятся написать совместное заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.
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ТаджикистанЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Что-то как-то скудненько: "спортсмены вышли из драки победителями". Вы подробненько: как летали таджики, сколько углов насобирали, как скоро выздоравливать начнут?
12 октября, 16:00
ggodzilla
103461003
Если бы в этой истории не фигурировали известные люди, то тут наши особо усердные сотрудники полиции могли бы посадить потерпевших - превышение пределов необходимой обороны, ст. 114 УК РФ. Ее частенько толкуют в зависимости от обстоятельств.
12 октября, 16:41
Дмитрий
78038120
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