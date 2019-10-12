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РИА Новости

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

15:08 12.10.2019
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Руслан Хомчак
Президент Украины Владимир Зеленский и Руслан Хомчак
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Архивное фото
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что на праздники Покрова и День защитника Украины правоохранители перейдут на усиленный режим работы, будет задействована авиация.
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"В течение выходных и праздничных дней… усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
По данным генштаба, будет повышена охрана военных объектов, "дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме".
"Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", - говорится в сообщении.
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Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября.
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