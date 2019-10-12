Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что на праздники Покрова и День защитника Украины правоохранители перейдут на усиленный режим работы, будет задействована авиация.

"В течение выходных и праздничных дней… усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

По данным генштаба, будет повышена охрана военных объектов, "дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме".

"Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", - говорится в сообщении.