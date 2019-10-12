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РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили о возвращении контроля над трассой, где идет операция Турции

15:06 12.10.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarУчасток границы Нусайбин – Камышлы
Участок границы Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Участок границы Нусайбин – Камышлы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что вернули под свой контроль международную стратегическую трассу М4, к которой ранее в субботу при поддержке ВС Турции, проводящих операцию на севере Сирии, подошли отряды оппозиционной "Сирийской национальной армии".
Ранее со ссылкой на агентство Anadolu сообщалось, что отряды "Сирийской национальной армии" достигли участка крупной трассы M4, имеющей стратегическое значение. Поддерживаемые Турцией войска вышли к участку между сирийскими городами Манбидж и Камышли.
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"SDF восстановили контроль над международной дорогой M4 после столкновений с военной группировкой, поддерживаемой Турцией, которая проникла в этот район и убила нескольких жителей", - говорится в сообщении координационного центра по ведению военных операций SDF в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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