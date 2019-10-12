В ГД призвали СМИ не делать из опросов в соцсетях "всенародный референдум"

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Опросы в социальных сетях являются частью SMM, поэтому представлять их как "всенародный референдум" не следует, сказала РИА Новости советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела", и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".

Около 80% опрошенных пользователей сети "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов, соответствующее голосование размещено на официальной странице Государственной думы в соцсети.

"Ребята (отвечающие за страницу ГД во "ВКонтакте" - Прим. ред.) ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос, СМИ раскрутили опрос в ВК, как будто это всенародный референдум. SMM живет сам по себе, никаких установок не было. Все устраивают опросы, в том числе и они", - сказала Кашеварова.