Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. Это следует из результатов голосования, проведенного на Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. Это следует из результатов голосования, проведенного на официальной странице Государственной думы в соцсети.

На вопрос "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?" более 46 тысяч человек выбрали ответ "Да" (80% опрошенных). Ответ "Нет" выбрали более 9 тысяч человек (17%).

Тема о возможности отмены в России моратория на смертную казнь возникла после убийства в Саратове девятилетней девочки.

Ребенок ушел из дома в школу 9 октября, но по пути пропал. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на 11 октября стало известно об обнаружении тела девочки. В ходе расследования удалось задержать 35-летнего мужчину. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".

На допросе он признался в преступлении.