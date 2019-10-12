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РИА Новости

Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни

01:17 12.10.2019 (обновлено: 11:25 12.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. Это следует из результатов голосования, проведенного на официальной странице Государственной думы в соцсети.
На вопрос "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?" более 46 тысяч человек выбрали ответ "Да" (80% опрошенных). Ответ "Нет" выбрали более 9 тысяч человек (17%).
Тема о возможности отмены в России моратория на смертную казнь возникла после убийства в Саратове девятилетней девочки.
Ребенок ушел из дома в школу 9 октября, но по пути пропал. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на 11 октября стало известно об обнаружении тела девочки. В ходе расследования удалось задержать 35-летнего мужчину. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
На допросе он признался в преступлении.
На фоне произошедшего в интернете начали собирать подписи под петицией за возвращение высшей меры наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области поддержали эту идею. В то же время их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела", и указывают на неэффективность казни. В качестве аргумента они напомнили о низком уровне преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".
Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
Вчера, 15:35РИА Новости
В Саратове прошла панихида по убитой девятилетней девочке
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФГосдума РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А не готовы ли 80% пользователей вк встать к стеночке сырой лицом?
12 октября, 02:26
ODOR SCROTUM
11433296264
Не только для убийц и педофилов, но и для чиновников коррупционеров, разъедающих экономику страны как ржа.
12 октября, 01:55
Агафон Батечко
392802016
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