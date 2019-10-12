В ГД оценили слова Зеленского о шокирующем Европу поведении Порошенко

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европа воспринимает происходящее на Украине "с философским смирением", заявил Европа воспринимает происходящее на Украине "с философским смирением", заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Европейцев мало волновало, когда при Порошенко войска с яростью обстреливали жилые кварталы Донецка, журналистов и даже миссии ОБСЕ. А уж новый "майдан" на Украине будет воспринят как изощрённая попытка попрошайничества, в чём, надо сказать, Пётр Порошенко за годы своего президентства преуспел", — добавил депутат.

По его словам, страны ЕС поняли, что им придется "подкармливать Украину", в независимости от того, будут в стране перевороты или нет.

"Ну а сам Петр Порошенко, видимо, воспринимает власть как опиум и не может, не хочет её бросать, с какой-то мрачной целеустремленностью пытается вновь забраться в президентское кресло. Хотя, думаю, такой трамплин, как "майдан", ему уже не поможет", — добавил он.