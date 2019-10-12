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РИА Новости

В ГД оценили слова Зеленского о шокирующем Европу поведении Порошенко

14:51 12.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европа воспринимает происходящее на Украине "с философским смирением", заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Европейцев мало волновало, когда при Порошенко войска с яростью обстреливали жилые кварталы Донецка, журналистов и даже миссии ОБСЕ. А уж новый "майдан" на Украине будет воспринят как изощрённая попытка попрошайничества, в чём, надо сказать, Пётр Порошенко за годы своего президентства преуспел", — добавил депутат.
По его словам, страны ЕС поняли, что им придется "подкармливать Украину", в независимости от того, будут в стране перевороты или нет.

"Ну а сам Петр Порошенко, видимо, воспринимает власть как опиум и не может, не хочет её бросать, с какой-то мрачной целеустремленностью пытается вновь забраться в президентское кресло. Хотя, думаю, такой трамплин, как "майдан", ему уже не поможет", — добавил он.

Ранее действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ шокированы тем, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы государства, Порошенко хочет возглавить новый "майдан", и в этом его ошибка.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вчера, 03:33РИА Новости
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекПетр ПорошенкоГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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