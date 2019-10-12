В ГД оценили слова Зеленского о шокирующем Европу поведении Порошенко

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европа воспринимает происходящее на Украине "с философским смирением", заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Европейцев мало волновало, когда при Порошенко войска с яростью обстреливали жилые кварталы Донецка, журналистов и даже миссии ОБСЕ. А уж новый "майдан" на Украине будет воспринят как изощрённая попытка попрошайничества, в чём, надо сказать, Пётр Порошенко за годы своего президентства преуспел", — добавил депутат.
По его словам, страны ЕС поняли, что им придется "подкармливать Украину", в независимости от того, будут в стране перевороты или нет.
"Ну а сам Петр Порошенко, видимо, воспринимает власть как опиум и не может, не хочет её бросать, с какой-то мрачной целеустремленностью пытается вновь забраться в президентское кресло. Хотя, думаю, такой трамплин, как "майдан", ему уже не поможет", — добавил он.
Ранее действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ шокированы тем, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы государства, Порошенко хочет возглавить новый "майдан", и в этом его ошибка.