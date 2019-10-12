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РИА Новости

В РВИО назвали заявление Латвии по истории войны "вакханалией беспамятства"

14:42 12.10.2019 (обновлено: 14:54 12.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДоктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заявление МИД Латвии о неприемлемости предстоящего в Москве торжественного салюта по случаю 75-летия со дня освобождения Риги советскими войсками от нацистов – это проявление "вакханалии беспамятства", устраиваемой странами Прибалтики и рядом государств Восточной Европы и Запада, при том что латвийские националисты повинны в совершении массовых убийств мирных жителей и военнопленных в годы войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ранее министерство обороны России на своем сайте в рамках спецпроекта "Огни свободной Риги" опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги советскими войсками от гитлеровцев в октябре 1944 года. Минобороны также анонсировало проведение в Москве 13 октября торжественного салюта в честь юбилея этого события.
Минобороны запустило спецпроект об освобождении Риги от фашистов
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги 3
1 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги 2
2 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги 1
3 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги
4 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
1 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
2 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
3 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
4 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
Министерство иностранных дел Латвии в пятницу выступило с заявлением, в котором заявило, что считает предстоящий салют неприемлемым для себя. Освобождение Риги "означало ещё один, продолжавшийся почти 50 лет период оккупации", говорится в заявлении.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российского дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в Советском Союзе (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
11 октября, 11:59Сказано в эфире
Историк рассказал, что "затуманивает правду" латышам о Второй мировой Минобороны РФ обнародовало рассекреченные архивные документы об освобождении Риги в 1944 году. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение о том, повлияет ли историческая правда на позицию властей Латвии в оценке итогов войны.

Факты, "режущие глаз" официальной Риге

"Это можно назвать вакханалией беспамятства", - так Мягков прокомментировал заявление МИД Латвии. "На самом деле, историю Второй мировой войны, ее итоги переписывают сейчас в Прибалтике, на Украине, в Польше, в странах Запада, прежде всего США", - отметил он.
По словам Мягкова, официальным руководителям Латвии надо посмотреть на историю своей страны" трезвым и непредвзятым взглядом". "И тогда они увидят ряд фактов, которые будут резать им глаза", - добавил научный директор РВИО.
Во-первых, еще до Второй мировой войны политическое и военное руководство Латвии было готов предоставить свою территорию для германских войск, об этом велись переговоры с представителями Берлина, отметил Мягков. "И латвийская официальная пропаганда была направлена на то, чтобы, давайте называть вещи своими именами, эта прибалтийская республика легла под Германию. А в пригороде Риги Межапарке маршировали юноши и девушки в нацистской форме, с нацистскими флагами", - сказал он.
"Но большинство латвийских граждан в то время с энтузиазмом воспринимало успехи Советского Союза. С одной стороны, в Латвии тогда была официальная власть прогерманской политической и бизнес-элиты, а с другой стороны – были бедные слои населения, которые благожелательно относились к СССР. В Латвии были очень сильны просоветские настроения", - отметил Мягков.
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"Как сообщали наши дипломатические работники, когда в Латвии показывали кинохронику, посвященную боям на Халхин-Голе или озере Хасан, зрители кричали: "Ура!" в честь побед Красной армии над японскими войсками. Люди выходили из кинотеатров и говорили: "Скорее бы мы стали союзной республикой", - сказал собеседник агентства.

Добровольные каратели

Мягков напомнил, что войска германского вермахта оккупировали Латвию одной из первых в начале Великой Отечественной войны в июне 1941 года. "Но шли ожесточенные бои. Мы помним героев Лиепаи – порта, который ожесточенно обороняли не только красноармейцы и краснофлотцы, но и местные жители", - отметил научный директор РВИО.
"Но еще до прихода германских войск местные националисты начали геноцид местного населения. Из этих пособников нацистов была сформирована так называемая "команда Арайса". Она непосредственно участвовала в массовых убийствах", - напомнил Мягков.
"Команда Арайса" ("латышская вспомогательная полиция безопасности") принимала участие в массовом уничтожении мирных жителей, причем не только в Латвии, но и в Белоруссии, где сжигала местные деревни. Только от рук "команды Арайса" в общей сложности погибли десятки тысяч евреев.
Осенью 1941 года в составе вермахта был создан добровольческий Латышский легион СС. Немецкое командование относило к нему и "закрытые батальоны службы порядка" (полицейские), участвовавшие в карательных акциях и уничтожении многих тысяч мирных жителей и военнопленных на территории Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши.
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Так, в феврале-апреле 1943 года подразделения легиона принимали активное участие в карательной операции "Зимнее волшебство", известной как "Освейская трагедия", и проведенной на севере Белоруссии и в Себежском районе Псковской области. Тогда было уничтожено, по разным оценкам, не менее 12 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч малолетних детей. Около 15 тысяч человек отправили на работы в Германию и в концлагерь Саласпилс.
"Причем латышские формирования Ваффен СС – это же были добровольцы. Через эти соединения прошло около 100 тысяч человек. Они зверствовали не только на территории Латвии, но и в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях", - отметил Мягков. "Надо четко понимать – на прибалтийских националистах, латвийских, литовских и эстонских, лежит очень большая кровь. Это факт, который доказан и признан мировым сообществом", - подчеркнул он.
"Далее. На территории Латвии гитлеровцами был организован так называемый Генеральный округ Латвия (Lettland), входивший в оккупационный рейхскомиссариат Остланд. То есть если кто-то из латышей мог до этого думать, что нацисты предоставили бы Латвии какую-то автономию, то этого не произошло", - сказал Мягков. "Нацистами было прописано, что все – земля, территория, недры Латвии принадлежат Третьему Рейху. Сегодня официальные власти Латвии умалчивают о том, что по гитлеровскому генеральному плану Ост 50% латышей должны были быть полностью германизированы или уничтожены, а остальные – высланы на работы", - добавил научный директор РВИО.
"По сути дела, Латвия как государство и как народ не существовала бы, если бы не пришла Красная армия", - подчеркнул Мягков.
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Кто настоящие патриоты Латвии

Мягков рассказал о подвигах латышей-патриотов, которые боролись против гитлеровцев и их пособников в годы войны.
Во время войны на территории Латвии активно действовало партизанское движение. Общее руководство разведывательно-диверсионной работой против немецких оккупантов осуществлял Артур Спрогис. А Имант Судмалис, латвийский подпольщик, рискуя жизнью, проник в Ригу, чтобы предупредить своих товарищей о том, что в их рядах есть предатель. Гитлеровцы схватили Судмалиса, пытали и казнили, но он не выдал своих товарищей. Потом посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Мягков напомнил, что среди опубликованных Минобороны России документов об освобождении Риги в октябре 194 года отмечается, что впереди частей Красной армии шел 130-й Ордена Суворова Латышский стрелковый корпус, который был сформирован из граждан Латвии и латышей, проживавших в разных союзных республиках СССР. "И они действовали смело и дерзко", - отметил Мягков.
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В первые дни после освобождения Риги солдаты и офицеры Латышского стрелкового корпуса включились в работу по восстановлению города от бомбежек и обстрелов, разбирали завалы, восстанавливали водопровод и канализацию, подвозили рижанам хлеб, выпеченный в других городах Латвии. А латышские писатели, которые служили в составе корпуса, также участвовали в восстановлении культурных объектов Латвии.
"Вот это настоящие патриоты Латвии, которые воевали за ее свободу", - резюмировал Мягков.
Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.
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