Путин прокомментировал расширение границ НАТО

"Устав НАТО никто не менял, там есть статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации. Это военный блок, и конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости у нас это не вызывает", - сказал Путин в интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии визита в Саудовскую Аравию.