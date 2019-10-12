Путин прокомментировал расширение границ НАТО

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Приближение инфраструктуры НАТО к границам России никакой радости у нее не вызывает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Устав НАТО никто не менял, там есть статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации. Это военный блок, и конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости у нас это не вызывает", - сказал Путин в интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии визита в Саудовскую Аравию.
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На вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ, Путин ответил положительно. "Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили", - добавил российский лидер.