Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"

"От последней встречи лидеров "нормандской четверки" прошло три года. Не проводить саммита - значит, не использовать до конца все возможности (урегулирования конфликта в Донбассе - ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - приводит слова Пристайко агентство "Укринформ".

По словам министра, условия переговоров уже на столе - дальше все зависит от мастерства переговорных команд. "То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - заявил глава внешнеполитического ведомства.