Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайско считает, что лидеры "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) могут стать драйверами урегулирования конфликта в Донбассе.
"От последней встречи лидеров "нормандской четверки" прошло три года. Не проводить саммита - значит, не использовать до конца все возможности (урегулирования конфликта в Донбассе - ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - приводит слова Пристайко агентство "Укринформ".
По словам министра, условия переговоров уже на столе - дальше все зависит от мастерства переговорных команд. "То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Подготовка к саммиту в "нормандском" формате по Украине идет на уровне помощников президентов, после ее завершения лидеры сами решат вопрос о дате встречи, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.