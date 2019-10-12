Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Музыканты из рок-группы "Кино" объявили на YouTube-канале, что в 2020 году дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

"Концерт для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую. Настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей", — говорится в описании тизера.

Зрители также смогут послушать басистов, которые выступали в разные годы: Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также гитариста Юрия Каспаряна. Все они сыграют хиты группы "Кино".

Инициатором проекта стал сын погибшего солиста группы Виктора Цоя Александр, который выступает продюсером.