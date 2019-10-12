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РИА Новости
Культура

Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году

12:06 12.10.2019
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Музыканты из рок-группы "Кино" объявили на YouTube-канале, что в 2020 году дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге.
"Концерт для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую. Настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей", — говорится в описании тизера.
Зрители также смогут послушать басистов, которые выступали в разные годы: Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также гитариста Юрия Каспаряна. Все они сыграют хиты группы "Кино".
Инициатором проекта стал сын погибшего солиста группы Виктора Цоя Александр, который выступает продюсером.
Концерты состоятся 31 октября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября на "ВТБ арене" в Москве.
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