Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.

В субботу в Стамбуле проходит третья конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.

"Крайне важно обеспечить цифровой суверенитет наших государств, защитить права людей в киберпространстве, их персональные данные в первую очередь. Это необходимое условие для безопасного использования интернет-технологий, искусственного интеллекта в интересах развития наших стран", - сказал Володин на заседании.

В связи с этим, считает спикер Госдумы, было бы правильным сообща разрабатывать эффективные законодательные решения в этой сфере.