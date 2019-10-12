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РИА Новости

Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран

11:32 12.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.
В субботу в Стамбуле проходит третья конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.
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"Крайне важно обеспечить цифровой суверенитет наших государств, защитить права людей в киберпространстве, их персональные данные в первую очередь. Это необходимое условие для безопасного использования интернет-технологий, искусственного интеллекта в интересах развития наших стран", - сказал Володин на заседании.
В связи с этим, считает спикер Госдумы, было бы правильным сообща разрабатывать эффективные законодательные решения в этой сфере.
Володин отметил, что в современных реалиях цифровые технологии позволяют вмешиваться во внутренние дела государств, избирательные кампании, в работу энергетической, транспортной, финансовой систем на расстоянии. И попытки такого вмешательства являются общим вызовом для стран Евразии и всего формирующегося многополярного мира, добавил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинАфганистанПакистанКитайТурцияСтамбулРоссияПолитика
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