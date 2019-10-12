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РИА Новости

Правительство одобрило внесение изменений в закон о банковской деятельности

10:40 12.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки, согласно которым размер комиссии при внутрибанковском переводе средств со счета на счет между физлицами, не должен зависеть от открытия банковских счетов в разных отделениях банка, сообщается на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 29 федерального закона "О банках и банковской деятельности", дополнив её указанием на то, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - поясняется в сообщении.
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На данный момент согласно закону, банки - владельцы банкоматов обязаны информировать держателя карты до осуществления им расчетов надписью на экране банкомата о размере комиссии, установленной банком и взимаемой им за совершение операций в дополнение к комиссии, установленной договором между банком, выпустившим карту, и держателем этой карты, либо об отсутствии комиссии.
Также, согласно действующему законодательству, банкоматы должны отражать на чеке информацию о комиссии банку - владельцу банкомата, если она взималась, в противном случае в чеке должна содержаться информация об отсутствии комиссии.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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