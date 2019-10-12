В Хабаровском крае затонул катер

ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае, тело одного мужчины найдено, двоих человек ищут, сообщает в субботу региональный главк МЧС России.
Отмечается, что поиски ведут спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России совместно с сотрудниками полиции.
"Ранее сотрудниками полиции на левом берегу реки Горин напротив поселка Боктор был обнаружен затопленный катер и тело мужчины. Предположительно, с ним находилось ещё два человека, место нахождение которых в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели прибыли на поиски пропавших людей накануне, за сутки было обследована береговая линия реки Горин на протяжении 10 километров. Поиски результатов не принесли и будут продолжены.