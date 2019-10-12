В Хабаровском крае затонул катер

"Ранее сотрудниками полиции на левом берегу реки Горин напротив поселка Боктор был обнаружен затопленный катер и тело мужчины. Предположительно, с ним находилось ещё два человека, место нахождение которых в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.