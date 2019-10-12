Посольство в Японии призвало россиян избегать поездок в Токио из-за тайфуна

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посольство России в Японии призывает российских граждан избегать поездок по Токио, а также избегать низин и тоннелей из-за приближающегося тайфуна "Хагибис".
Ранее власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах, включая Токио. Наивысший уровень опасности из-за ливней, вызванных приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, объявлен в городах префектур Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока. Наивысший уровень опасности означает ливни, которые бывают раз в несколько десятков лет.
"Двенадцатого октября за день в Токио не исключена возможность выпадения 500-600 мм осадков, в то время как исторический максимум - 371,9 мм, во время тайфуна Ида (Каногава) в сентябре 1958. Дождь и ветер усилятся к ночи с 12 на 13 октября. Избегайте низин, тоннелей, воздержитесь от поездок даже по городу на общественном или личном транспорте", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Токио в Facebook.
В посольстве также просят следить за информацией и инфографикой на сайте японского метеорологического агентства и новостных агентств, серьезно относиться к предупреждениям японских служб о наводнениях и оползнях.
Кроме того, посольство РФ в Токио просит россиян оставаться в помещении, если нет угрозы затопления. Оно также сообщило, что власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за нарушений общественного транспорта. Как сообщило посольство РФ, убежище находится в токийском здании Bunka Kaikan в районе Уэно, и открыто с 13.00 в субботу до 9.00 утра в воскресенье, но часы работы могут меняться в зависимости от тяжести тайфуна.
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.