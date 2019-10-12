Посольство в Японии призвало россиян избегать поездок в Токио из-за тайфуна

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посольство России в Японии призывает российских граждан избегать поездок по Токио, а также избегать низин и тоннелей из-за приближающегося тайфуна "Хагибис".

Ранее власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах, включая Токио. Наивысший уровень опасности из-за ливней, вызванных приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, объявлен в городах префектур Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока. Наивысший уровень опасности означает ливни, которые бывают раз в несколько десятков лет.

"Двенадцатого октября за день в Токио не исключена возможность выпадения 500-600 мм осадков, в то время как исторический максимум - 371,9 мм, во время тайфуна Ида (Каногава) в сентябре 1958. Дождь и ветер усилятся к ночи с 12 на 13 октября. Избегайте низин, тоннелей, воздержитесь от поездок даже по городу на общественном или личном транспорте", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Токио в Facebook

В посольстве также просят следить за информацией и инфографикой на сайте японского метеорологического агентства и новостных агентств, серьезно относиться к предупреждениям японских служб о наводнениях и оползнях.

Кроме того, посольство РФ в Токио просит россиян оставаться в помещении, если нет угрозы затопления. Оно также сообщило, что власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за нарушений общественного транспорта. Как сообщило посольство РФ, убежище находится в токийском здании Bunka Kaikan в районе Уэно, и открыто с 13.00 в субботу до 9.00 утра в воскресенье, но часы работы могут меняться в зависимости от тяжести тайфуна.