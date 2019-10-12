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РИА Новости

Кинологи предложили поправки в КоАП за жестокое обращение с животными

09:13 12.10.2019 (обновлено: 09:18 12.10.2019)
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© Фото : Анна ШвецСобака породы алабай
Собака породы алабай
© Фото : Анна Швец
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российская кинологическая федерация предлагает включить в Кодекс об административных правонарушениях меры наказания за жестокое обращение с животными.
В декабре 2018 года был принят закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который регулирует отношения в области обращения с животными. В законе указывается, что не допускается при обращении с животными, однако не прописаны меры ответственности.
В этой связи Российская кинологическая федерация (РКФ) предложила включить в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях новые нормы, устанавливающие ответственность за правонарушения, описанные законе "Об ответственном обращении с животными".
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"Инициатива направлена на защиту животных, а также на укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными", - рассказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.
В частности, за натравливание животных на других животных, за исключением случаев необходимой обороны, предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а за натравливание животных на людей – штрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, помещать под административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наказывать обязательными работами на срок от 60 до 120 часов.
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За проведение на животных без применения обезболивающих средств ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей; для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Также в КоАП предлагается ввести ответственность за нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных во время зрелищных мероприятий, кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, пропаганду жестокого обращения с животными, нарушение требований к выгулу домашних животных, выгулу потенциально опасных собак без намордника и поводка, нарушение правил содержания животных в приютах и другое.
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Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Владимир ГолубевРоссияОбщество
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