Кинологи предложили поправки в КоАП за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российская кинологическая федерация предлагает включить в Кодекс об административных правонарушениях меры наказания за жестокое обращение с животными.

В декабре 2018 года был принят закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который регулирует отношения в области обращения с животными. В законе указывается, что не допускается при обращении с животными, однако не прописаны меры ответственности.

В этой связи Российская кинологическая федерация (РКФ) предложила включить в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях новые нормы, устанавливающие ответственность за правонарушения, описанные законе "Об ответственном обращении с животными".

"Инициатива направлена на защиту животных, а также на укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными", - рассказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.

В частности, за натравливание животных на других животных, за исключением случаев необходимой обороны, предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а за натравливание животных на людей – штрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, помещать под административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наказывать обязательными работами на срок от 60 до 120 часов.

За проведение на животных без применения обезболивающих средств ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей; для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.