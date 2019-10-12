Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T10:10Z
https://ria.ru/20191012/1559698247.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155969/82/1559698226_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_79cb330edf61d9cd27560739f1b450ac.jpg
РИА Новости
Культура

Актер Роберт Форстер умер в возрасте 78 лет

07:12 12.10.2019 (обновлено: 10:10 12.10.2019)
9580
© AFP 2019 / JEAN-BAPTISTE LACROIXАктер Роберт Форстер, снявшийся в картинах Тарантино и Линча
Актер Роберт Форстер, снявшийся в картинах Тарантино и Линча
© AFP 2019 / JEAN-BAPTISTE LACROIX
Актер Роберт Форстер, снявшийся в картинах Тарантино и Линча. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американский актер Роберт Форстер, номинированный на "Оскар" за роль поручителя в криминальной драме Квентина Тарантино "Джеки Браун", умер в возрасте 78 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
По данным издания, Форстер скончался в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер боролся с раком мозга.
Помимо роли в фильме "Джеки Браун" Форстер также сыграл шерифа Фрэнка Трумена в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017). Он также известен по главной роли в фильме "Холодным взором" (1969).
В 1997 году он был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Джеки Браун" (1997). Он также сыграл в фильмах "Отряд "Дельта" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001) Дэвида Линча, "Как Майк" (2002) и других.
Актер Сид Хэйг
23 сентября, 15:45Культура
Умер актер из фильма "Убить Билла — 2" Сид Хэйг
2203523
Обсудить 2
КультураДэвид ЛинчКвентин ТарантиноЛос-АнджелесСШАВ мире
Рекомендуем
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА
Новости
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни в России
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Детский хоспис
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Спасская башня Московского Кремля
Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" один человек погиб, пятеро ранены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в ДРК
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Лента новостейМолния