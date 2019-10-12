Актер Роберт Форстер умер в возрасте 78 лет

По данным издания, Форстер скончался в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер боролся с раком мозга.

Помимо роли в фильме "Джеки Браун" Форстер также сыграл шерифа Фрэнка Трумена в продолжении культового телесериала "Твин Пикс" (2017). Он также известен по главной роли в фильме "Холодным взором" (1969).

В 1997 году он был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Джеки Браун" (1997). Он также сыграл в фильмах "Отряд "Дельта" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001) Дэвида Линча, "Как Майк" (2002) и других.