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РИА Новости

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

06:27 12.10.2019 (обновлено: 09:08 12.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
"Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий", – посетовал парламентарий.
Он выразил уверенность, что для разрешения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.
Ранее украинский президент заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, и добавил, что эту проблему он намерен обсудить в "нормандском формате" с лидерами России, Франции и Германии.
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Ситуация на УкраинеДонбассСергей ВласенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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