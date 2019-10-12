На Украине назвали главную ошибку Зеленского

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений , заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne

"Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий", – посетовал парламентарий.

Он выразил уверенность, что для разрешения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.