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РИА Новости

Мексика потребовала извинений от Испании за ущерб времен конкисты

04:26 12.10.2019 (обновлено: 08:28 12.10.2019)
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что ждёт ответа испанского правительства на письма королю Фелипе VI, в которых он просит принести извинения за ущемление коренного населения Латинской Америки в ходе колонизации континента, а также заявляет права Мексики на корону Монтесумы из Венского музея, запись пресс-конференции доступна в Twitter президента.
"Когда я отправил эти письма, поднялась полемика, и сейчас мы эту тему не трогаем, но не забываем. Мы считаем, что это путь к примирению, и что необходимо просить прощения за насилие во время вторжения, в данном случае - конкисты", - сказал Лопес Обрадор.
Письма королю Испании и папе Франциску, в которых Обрадор просит их принести извинения за вторжение и злодеяния конкистадоров, были направлены в марте 2019 года и не получили ответа.
Президент также сообщил, что попросит католическую церковь разъяснить вопрос с отлучением от церкви героев борьбы за независимость Мексики Мигеля Идальго и Хосе Марии Морелоса, и подтвердил намерения правительства добиваться возврата объектов культурного наследия страны.
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"Через каналы МИД, Минкультуры и Национального института антропологии и истории федеральное правительство заявило свои права на корону Монтесумы, которая хранится в Венском музее этнологии", - сказал Лопес Обрадор.
Полутораметровый головной убор из перьев и золота времён последнего императора ацтеков называют одним из главных символов национальной идентификации народа Мексики, несмотря на отсутствие доказательств связи короны с императором Монтесумой II.
Правительство Мексики вскоре после формирования объявило о политике восстановления культурного наследия. Власти активно борются с безвозмездным использованием традиционных изобразительных элементов коренных народов, преследуют аукционы торговцев археологическими и историческими артефактами и добиваются возврата на родину культурных ценностей.
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Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
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