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РИА Новости

И.о. главы министерства внутренней безопасности Макалинан уходит с поста

03:28 12.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан покидает свой пост, и пообещал объявить нового кандидата на должность на следующей неделе.
"Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США… Теперь Кевин после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор", - написал Трамп в Twitter.
"Я объявлю нового исполняющего обязанности министра внутренней безопасности на следующей неделе. Есть много замечательных кандидатов!" - заявил президент.
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