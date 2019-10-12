И.о. главы министерства внутренней безопасности Макалинан уходит с поста

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан покидает свой пост, и пообещал объявить нового кандидата на должность на следующей неделе.
"Кевин Макалинан проделал выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США… Теперь Кевин после долгих лет в правительстве хочет проводить больше времени с семьей и уйти в негосударственный сектор", - написал Трамп в Twitter.
"Я объявлю нового исполняющего обязанности министра внутренней безопасности на следующей неделе. Есть много замечательных кандидатов!" - заявил президент.