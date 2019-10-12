Лидер КНР выразил надежду Трампу на соблюдение договоренностей с США

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в письме президенту США Дональду Трампу, которое он передал через вице-премьера Китая Лю Хэ, выразил надежду, что КНР и США будут соблюдать договоренности, достигнутые в рамках торговых переговоров, прошедших в четверг и пятницу в Вашингтоне.

"Стабильные и здоровые отношения между США и Китаем обеспечивают интересы наших двух стран и всего мира. Я надеюсь, что обе стороны будут действовать в рамках договорённостей, нами достигнутых, и работать в направлении развития отношений США-КНР на принципах координации, стабильности и кооперации", - говорится в документе, опубликованном Белым домом в пятницу.