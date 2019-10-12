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РИА Новости

Лидер КНР выразил надежду Трампу на соблюдение договоренностей с США

03:24 12.10.2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в письме президенту США Дональду Трампу, которое он передал через вице-премьера Китая Лю Хэ, выразил надежду, что КНР и США будут соблюдать договоренности, достигнутые в рамках торговых переговоров, прошедших в четверг и пятницу в Вашингтоне.
"Стабильные и здоровые отношения между США и Китаем обеспечивают интересы наших двух стран и всего мира. Я надеюсь, что обе стороны будут действовать в рамках договорённостей, нами достигнутых, и работать в направлении развития отношений США-КНР на принципах координации, стабильности и кооперации", - говорится в документе, опубликованном Белым домом в пятницу.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.
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