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РИА Новости

Эксперт считает, что США могут стать покупателем украинского газа

03:21 12.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Транзит газа через ГИС "Суджа". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США в будущем могут стать покупателем украинского газа, однако для этого им придется вложить большие средства в развитие газодобывающей отрасли страны, сказал РИА Новости генеральный директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.
Министр энергетики США Рик Перри в среду заявил в своем Twitter, что Украина в будущем сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи. По его мнению, это может произойти благодаря расширению сети международных газопроводов.
"Если у США есть свои интересы в деле укрепления украинской экономики путем значительного инвестирования в отрасли добычи природного газа, то это может осуществиться, пусть и не в краткие сроки", - полагает аналитик. По его словам, для превращения Украины в крупного игрока на газовом рынке необходимы большие вложения в строительство газопроводов, а также строительство и расширение газодобывающих предприятий.
"Моделируемыми потребителями (украинского газа - ред.) могут быть США, ведь их потребление составляет более 775 миллиардов кубометров", - сказал Назаралиев. По его мнению, закупать газ у Украины в теории могли бы также Индия, Азербайджан и Чехия.
Сотрудник Укртрансгаза в Закарпатской области
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Добыча газа на Украине в 2018 году выросла на 2,4% - до 21 миллиарда кубометров. В обновленной энергетической стратегии страны запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров в год до 2035 года.
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