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РИА Новости

Обвиняемый в США Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Фирташа

01:37 12.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУкраинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
© РИА Новости
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Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Арестованный и затем отпущенный в США под залог выходец из бывшего СССР Лев Парнас, помогавший в расследовании адвокату президента США Руди Джулиани, также работал с юристами украинского бизнесмена и миллиардера Дмитрия Фирташа, которому в США предъявлены обвинения во взятке, передает агентство Рейтер со ссылкой на адвокатов бизнесменов и миллиардера.
Ранее сообщалось, что суд США отпустил под залог в 1 миллион долларов выходцев из бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Следующие слушания запланированы на 17 октября, процесс будет проходить в суде Нью-Йорка.
"Господин Парнас был нанят юридической компанией DiGenova & Toensing в качестве переводчика для общения с их клиентом, господином Фирташем, который не говорит по-английски", - приводит агентство заявление компании. При этом представитель DiGenova & Toensing сообщил, что компания не нанимала Фрумана.
Юрист Джон Дауд, представляющий Парнаса и Фрумана, сообщил, что и тот, и другой мужчины работали на компанию DiGenova & Toensing, при этом Парнас работал на юристов Фирташа в качестве переводчика. Он не уточнил, только Парнас или они оба работали на юристов.
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Как сообщает источник, знакомый с коммерческими делами Парнаса и Фрумана, Фирташ "финансировал"их деятельность. Однако он не уточнил, какой именно работой они занимались, сколько им платили и в какой период.
Еще один источник сообщил, что Парнас и Фруман работали на Фирташа за несколько месяцев до того, как Парнас присоединился к команде его юристов, и Фирташ оплачивал их расходы. В частности, эти расходы включали перелеты по США и в Вену.
Джулиани также сообщил агентству Рейтер, что Парнас и Фруман ездили в Вену, где проживает Фирташ, три-шесть раз за последние два месяца. Адвокат отказался комментировать цель их поездки. Он добавил, что не знает ни о каких деловых отношениях между ними и украинским бизнесменом, и подтвердил, что они помогали ему в расследовании в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении Байдена. Как следует из обвинительного заключения, Парнас и Фруман, которые в настоящее время являются гражданами США, спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях. По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "российским гражданином и предпринимателем".
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Целью сговора было привлечение средств этого бизнесмена для спонсирования предвыборных кампаний на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы "получить влияние на кандидатов… для получения прибыли в будущих коммерческих проектах", говорится в бумагах. Эти действия проводились с июня 2018 года по апрель 2019 года, гласит документ.
За это им предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, поскольку привлечение средств иностранцев на эти цели запрещено.
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Руди ДжулианиРейтерДмитрий Фирташ (предприниматель)СШАВ мире
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