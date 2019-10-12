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РИА Новости
Культура

Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок

08:00 12.10.2019 (обновлено: 12:20 12.10.2019)
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Победоносные выступления российских фигуристок на международных соревнованиях продолжаются, радуя и восхищая преданных болельщиков. Александра Трусова и Алина Загитова выиграли турнир Japan Open (в составе команды Европы). Евгения Медведева стала первой на Shanghai Trophy в Китае. При этом у многих наших спортсменок не только впечатляющие результаты и мировые рекорды, но и эффектные наряды, запоминающиеся образы и невероятная энергетика: трибуны ревут, гремят овации, зрители в восторге им аплодируют, а соперницы плачут.
В каких нарядах в этом году выступали российские звезды фигурного катания — в фотоленте РИА Новости.
© Фото из Instagram фигуристки

Алина Загитова на международном турнире Japan Open (первое место вместе с Александрой Трусовой, команда Европы) в образе Клеопатры.

Алина Загитова
1 из 13

Алина Загитова на международном турнире Japan Open (первое место вместе с Александрой Трусовой, команда Европы) в образе Клеопатры.

© Фото из Instagram фигуристки
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Александра Трусова на одном из контрольных прокатов сезона.

На соревнованиях Japan Open Саша показала блестящий результат, выступая в эффектном платье вишневого цвета под песню Muse из финала "Игры престолов". Вместе с Алиной Загитовой она вывела команду Европы с последнего места на первое.

Александра Трусова — первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая исполнила четыре четверных прыжка. Ее достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Фигуристка Александра Трусова
2 из 13

Александра Трусова на одном из контрольных прокатов сезона.

На соревнованиях Japan Open Саша показала блестящий результат, выступая в эффектном платье вишневого цвета под песню Muse из финала "Игры престолов". Вместе с Алиной Загитовой она вывела команду Европы с последнего места на первое.

Александра Трусова — первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая исполнила четыре четверных прыжка. Ее достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Елизавета Туктамышева в этом сезоне продемонстрировала обворожительный и — чего уж скрывать — сексапильный образ.

Сама Лиза потом пояснила, что хочет "вернуть" мужчин в фигурное катание (и спортсменов, и зрителей).

У Елизаветы Туктамышевой, напомним, — титулы чемпионки России (2013), Европы (2015) и мира (2015).

Фигуристка Елизавета Туктамышева
3 из 13

Елизавета Туктамышева в этом сезоне продемонстрировала обворожительный и — чего уж скрывать — сексапильный образ.

Сама Лиза потом пояснила, что хочет "вернуть" мужчин в фигурное катание (и спортсменов, и зрителей).

У Елизаветы Туктамышевой, напомним, — титулы чемпионки России (2013), Европы (2015) и мира (2015).

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Наряды Евгении Медведевой на международных соревнованиях в этом году были выдержаны в основном в темных тонах.

На чемпионате мира в Японии она исполнила трогательную программу с красным пером под музыку итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди (бронзовая медаль).

На недавнем международном турнире Shanghai Trophy в Китае Евгения заняла первое место.

Фигуристка Евгения Медведева
4 из 13

Наряды Евгении Медведевой на международных соревнованиях в этом году были выдержаны в основном в темных тонах.

На чемпионате мира в Японии она исполнила трогательную программу с красным пером под музыку итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди (бронзовая медаль).

На недавнем международном турнире Shanghai Trophy в Китае Евгения заняла первое место.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Легкий и воздушный наряд Алины Загитовой: в этом образе очаровательной Кристины из мюзикла "Призрак оперы" она выиграла короткую программу на ЧМ-2019 в Сайтаме (Япония), а потом стала победительницей первенства.

Таким образом, у Алины есть все возможные титулы: она чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр и обладательница Гран-при.

 Алина Загитова
5 из 13

Легкий и воздушный наряд Алины Загитовой: в этом образе очаровательной Кристины из мюзикла "Призрак оперы" она выиграла короткую программу на ЧМ-2019 в Сайтаме (Япония), а потом стала победительницей первенства.

Таким образом, у Алины есть все возможные титулы: она чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр и обладательница Гран-при.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На чемпионате Европы в Минске Станислава Константинова практически идеально представила произвольную программу в образе Анны Карениной под музыку из одноименного фильма с Кирой Найтли в главной роли.

Фигуристка Станислава Константинова
6 из 13

На чемпионате Европы в Минске Станислава Константинова практически идеально представила произвольную программу в образе Анны Карениной под музыку из одноименного фильма с Кирой Найтли в главной роли.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

"Узнавайте и запоминайте!" — Софья Самодурова, которая совсем недавно выступала как юниор, в 2019 году опередила Алину Загитову, став чемпионкой Европы.

На показательных выступлениях в Минске она исполнила номер в небесно-голубом платье под хит Селин Дион "All by myself".

Фигуристка Софья Самодурова
7 из 13

"Узнавайте и запоминайте!" — Софья Самодурова, которая совсем недавно выступала как юниор, в 2019 году опередила Алину Загитову, став чемпионкой Европы.

На показательных выступлениях в Минске она исполнила номер в небесно-голубом платье под хит Селин Дион "All by myself".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в образе героини приключенческого боевика Лары Крофт на показательных выступлениях чемпионата мира в Сайтаме (Япония).

Фигуристка Алина Загитова
8 из 13

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в образе героини приключенческого боевика Лары Крофт на показательных выступлениях чемпионата мира в Сайтаме (Япония).

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Елизавета Туктамышева на международном чемпионате в Фукуоке заставила трибуны хлопать и пританцовывать, когда великолепно исполнила зажигательную программу под песню "You Don't Love Me" джазовой певицы Каро Эмеральд.

Фигуристка Елизавета Туктамышева
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Елизавета Туктамышева на международном чемпионате в Фукуоке заставила трибуны хлопать и пританцовывать, когда великолепно исполнила зажигательную программу под песню "You Don't Love Me" джазовой певицы Каро Эмеральд.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Софья Самодурова в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке показала динамичный номер в стиле танцев фламенко под музыку Ханса Циммера.

Фигуристка Софья Самодурова
10 из 13

Софья Самодурова в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке показала динамичный номер в стиле танцев фламенко под музыку Ханса Циммера.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Тринадцатилетняя Камила Валиева пробилась в финал юниорского Гран-при в Челябинске. В произвольной программе она выступала в образе то ли феи, то ли эльфийки под третью часть "Exogenesis: Symphony" британской рок-группы Muse.

Камила Валиева (Россия)
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Тринадцатилетняя Камила Валиева пробилась в финал юниорского Гран-при в Челябинске. В произвольной программе она выступала в образе то ли феи, то ли эльфийки под третью часть "Exogenesis: Symphony" британской рок-группы Muse.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Алина Загитова на чемпионате мира в Сайтаме в произвольной программе выступала под музыку "Кармен-сюиты".

Олимпийская чемпионка доказала, что образ обольстительной цыганки в ее исполнении — залог успеха.

После триумфального сезона Загитову пригласила в свое шоу Татьяна Навка, которая, кстати, в 2006 году именно в образе Кармен завоевала олимпийское золото.

Фигуристка Алина Загитова
12 из 13

Алина Загитова на чемпионате мира в Сайтаме в произвольной программе выступала под музыку "Кармен-сюиты".

Олимпийская чемпионка доказала, что образ обольстительной цыганки в ее исполнении — залог успеха.

После триумфального сезона Загитову пригласила в свое шоу Татьяна Навка, которая, кстати, в 2006 году именно в образе Кармен завоевала олимпийское золото.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Действующая чемпионка России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Щербакова удивила зрителей не только высоким уровнем катания, но и платьем-трансформером (легким движением руки её синий наряд превратился в красный).

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Произвольная программа
13 из 13

Действующая чемпионка России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Щербакова удивила зрителей не только высоким уровнем катания, но и платьем-трансформером (легким движением руки её синий наряд превратился в красный).

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
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Спортсмены и команды
Александра Трусова
Алина Загитова
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
КультураСтиль жизниЭтери ТутберидзеMuseФигурное катаниеСпорт
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