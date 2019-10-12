Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок

Алина Загитова на международном турнире Japan Open (первое место вместе с Александрой Трусовой, команда Европы) в образе Клеопатры.
Алина Загитова на международном турнире Japan Open (первое место вместе с Александрой Трусовой, команда Европы) в образе Клеопатры.
Александра Трусова на одном из контрольных прокатов сезона.
На соревнованиях Japan Open Саша показала блестящий результат, выступая в эффектном платье вишневого цвета под песню Muse из финала "Игры престолов". Вместе с Алиной Загитовой она вывела команду Европы с последнего места на первое.
Александра Трусова — первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая исполнила четыре четверных прыжка. Ее достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Александра Трусова на одном из контрольных прокатов сезона.
На соревнованиях Japan Open Саша показала блестящий результат, выступая в эффектном платье вишневого цвета под песню Muse из финала "Игры престолов". Вместе с Алиной Загитовой она вывела команду Европы с последнего места на первое.
Александра Трусова — первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая исполнила четыре четверных прыжка. Ее достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Елизавета Туктамышева в этом сезоне продемонстрировала обворожительный и — чего уж скрывать — сексапильный образ.
Сама Лиза потом пояснила, что хочет "вернуть" мужчин в фигурное катание (и спортсменов, и зрителей).
У Елизаветы Туктамышевой, напомним, — титулы чемпионки России (2013), Европы (2015) и мира (2015).
Елизавета Туктамышева в этом сезоне продемонстрировала обворожительный и — чего уж скрывать — сексапильный образ.
Сама Лиза потом пояснила, что хочет "вернуть" мужчин в фигурное катание (и спортсменов, и зрителей).
У Елизаветы Туктамышевой, напомним, — титулы чемпионки России (2013), Европы (2015) и мира (2015).
Наряды Евгении Медведевой на международных соревнованиях в этом году были выдержаны в основном в темных тонах.
На чемпионате мира в Японии она исполнила трогательную программу с красным пером под музыку итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди (бронзовая медаль).
На недавнем международном турнире Shanghai Trophy в Китае Евгения заняла первое место.
Наряды Евгении Медведевой на международных соревнованиях в этом году были выдержаны в основном в темных тонах.
На чемпионате мира в Японии она исполнила трогательную программу с красным пером под музыку итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди (бронзовая медаль).
На недавнем международном турнире Shanghai Trophy в Китае Евгения заняла первое место.
Легкий и воздушный наряд Алины Загитовой: в этом образе очаровательной Кристины из мюзикла "Призрак оперы" она выиграла короткую программу на ЧМ-2019 в Сайтаме (Япония), а потом стала победительницей первенства.
Таким образом, у Алины есть все возможные титулы: она чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр и обладательница Гран-при.
Легкий и воздушный наряд Алины Загитовой: в этом образе очаровательной Кристины из мюзикла "Призрак оперы" она выиграла короткую программу на ЧМ-2019 в Сайтаме (Япония), а потом стала победительницей первенства.
Таким образом, у Алины есть все возможные титулы: она чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр и обладательница Гран-при.
На чемпионате Европы в Минске Станислава Константинова практически идеально представила произвольную программу в образе Анны Карениной под музыку из одноименного фильма с Кирой Найтли в главной роли.
На чемпионате Европы в Минске Станислава Константинова практически идеально представила произвольную программу в образе Анны Карениной под музыку из одноименного фильма с Кирой Найтли в главной роли.
"Узнавайте и запоминайте!" — Софья Самодурова, которая совсем недавно выступала как юниор, в 2019 году опередила Алину Загитову, став чемпионкой Европы.
На показательных выступлениях в Минске она исполнила номер в небесно-голубом платье под хит Селин Дион "All by myself".
"Узнавайте и запоминайте!" — Софья Самодурова, которая совсем недавно выступала как юниор, в 2019 году опередила Алину Загитову, став чемпионкой Европы.
На показательных выступлениях в Минске она исполнила номер в небесно-голубом платье под хит Селин Дион "All by myself".
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в образе героини приключенческого боевика Лары Крофт на показательных выступлениях чемпионата мира в Сайтаме (Япония).
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в образе героини приключенческого боевика Лары Крофт на показательных выступлениях чемпионата мира в Сайтаме (Япония).
Елизавета Туктамышева на международном чемпионате в Фукуоке заставила трибуны хлопать и пританцовывать, когда великолепно исполнила зажигательную программу под песню "You Don't Love Me" джазовой певицы Каро Эмеральд.
Елизавета Туктамышева на международном чемпионате в Фукуоке заставила трибуны хлопать и пританцовывать, когда великолепно исполнила зажигательную программу под песню "You Don't Love Me" джазовой певицы Каро Эмеральд.
Софья Самодурова в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке показала динамичный номер в стиле танцев фламенко под музыку Ханса Циммера.
Софья Самодурова в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке показала динамичный номер в стиле танцев фламенко под музыку Ханса Циммера.
Тринадцатилетняя Камила Валиева пробилась в финал юниорского Гран-при в Челябинске. В произвольной программе она выступала в образе то ли феи, то ли эльфийки под третью часть "Exogenesis: Symphony" британской рок-группы Muse.
Тринадцатилетняя Камила Валиева пробилась в финал юниорского Гран-при в Челябинске. В произвольной программе она выступала в образе то ли феи, то ли эльфийки под третью часть "Exogenesis: Symphony" британской рок-группы Muse.
Алина Загитова на чемпионате мира в Сайтаме в произвольной программе выступала под музыку "Кармен-сюиты".
Олимпийская чемпионка доказала, что образ обольстительной цыганки в ее исполнении — залог успеха.
После триумфального сезона Загитову пригласила в свое шоу Татьяна Навка, которая, кстати, в 2006 году именно в образе Кармен завоевала олимпийское золото.
Алина Загитова на чемпионате мира в Сайтаме в произвольной программе выступала под музыку "Кармен-сюиты".
Олимпийская чемпионка доказала, что образ обольстительной цыганки в ее исполнении — залог успеха.
После триумфального сезона Загитову пригласила в свое шоу Татьяна Навка, которая, кстати, в 2006 году именно в образе Кармен завоевала олимпийское золото.
Действующая чемпионка России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Щербакова удивила зрителей не только высоким уровнем катания, но и платьем-трансформером (легким движением руки её синий наряд превратился в красный).
Действующая чемпионка России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Щербакова удивила зрителей не только высоким уровнем катания, но и платьем-трансформером (легким движением руки её синий наряд превратился в красный).