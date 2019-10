Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок

"Узнавайте и запоминайте!" — Софья Самодурова, которая совсем недавно выступала как юниор, в 2019 году опередила Алину Загитову, став чемпионкой Европы.

На показательных выступлениях в Минске она исполнила номер в небесно-голубом платье под хит Селин Дион "All by myself".