Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок

Александра Трусова на одном из контрольных прокатов сезона.

На соревнованиях Japan Open Саша показала блестящий результат, выступая в эффектном платье вишневого цвета под песню Muse из финала "Игры престолов". Вместе с Алиной Загитовой она вывела команду Европы с последнего места на первое.

Александра Трусова — первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая исполнила четыре четверных прыжка. Ее достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.