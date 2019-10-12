Названы самые популярные авиамаршруты у российских путешественников

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В этом году большинство российских путешественников отправились в поездки по стране, самыми популярными оказались рейсы из Москвы в Симферополь и Сочи, сообщает Туту.ру.

Аналитики сервиса выяснили, в какие города российские туристы в этом году отправлялись чаще всего. Специалисты изучили все оформленные авиабилеты с вылетом до 10 октября.

Наибольшей популярностью пользовался авиамаршрут Москва — Симферополь (7% всех проданных билетов). На втором месте — перелеты между столицей и Сочи, на третьем — путешествия из Москвы в Петербург.

Самым популярным европейским направлением стал маршрут Москва—Тиват (7% всех купленных в Европу билетов). Второе место — у рейса Москва—Прага, третье — Москва—Барселона.