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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные авиамаршруты у российских путешественников

14:45 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры в новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В этом году большинство российских путешественников отправились в поездки по стране, самыми популярными оказались рейсы из Москвы в Симферополь и Сочи, сообщает Туту.ру.
Аналитики сервиса выяснили, в какие города российские туристы в этом году отправлялись чаще всего. Специалисты изучили все оформленные авиабилеты с вылетом до 10 октября.
Наибольшей популярностью пользовался авиамаршрут Москва — Симферополь (7% всех проданных билетов). На втором месте — перелеты между столицей и Сочи, на третьем — путешествия из Москвы в Петербург.
Самым популярным европейским направлением стал маршрут Москва—Тиват (7% всех купленных в Европу билетов). Второе место — у рейса Москва—Прага, третье — Москва—Барселона.
Среди направлений ближнего зарубежья самыми востребованными стали рейсы из Москвы в Ереван.
Авиабилеты и паспорта
26 августа, 11:29Туризм
Эксперты выяснили, в какие страны этим летом россияне стали летать чаще
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ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмТиватМоскваСимферопольТель-АвивСочиЕреванБарселонаСтамбулПрагаСанкт-Петербург
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