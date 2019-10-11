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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани призвал улучшить качество услуг на курортах региона

23:07 11.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на водном реактивном ранце в Анапе
Отдыхающие катаются на водном реактивном ранце в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Отдыхающие катаются на водном реактивном ранце в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал улучшить качество услуг на курортах региона, в частности, на пляжах и прилегающих к отелям территориях, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Уточняется, что развитие курортной отрасли региона стало темой совещания в Анапе, которое прошло в пятницу под председательством губернатора.
"Количество отдыхающих растет, должно расти и качество предоставляемых услуг для более комфортного отдыха. Это касается и самого отеля, и прилегающей территории, и пляжей", – цитирует ведомство слова Кондратьева.
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Отмечается, что особое внимание губернатор уделил доступности пляжей. "От туристов продолжают поступать жалобы на ограничение прохода к морю. Например, в Туапсинском районе собственники санатория берут за это плату, подобные жалобы поступают также из Геленджика. Как доложили руководители муниципалитетов, территории отелей находятся в собственности, поэтому ставят турникеты", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул глава края, свободный доступ к пляжу – это то, что нужно современному курорту. "Началось межсезонье, необходимо до 1 мая этот вопрос решить. Там, где договориться не удастся, идти в суд. Пляжи должны быть украшением курортов, чтобы их видели все туристы, а не только посетители отдельно взятого санатория", – поручил губернатор.
В этом году в регионе отдохнуло 15,3 миллиона людей. Основная нагрузка – 67% от общего потока – пришлась на летние месяцы.
Курорты Краснодарского края повышают узнаваемость бренда
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяПри оформлении пляжей рекомендуется использовать бренды, герб курортной территории или знак "Курорты Краснодарского края".
Пляж Венера в Анапе
1 из 10
При оформлении пляжей рекомендуется использовать бренды, герб курортной территории или знак "Курорты Краснодарского края".
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяПляж должен быть оформлен в едином архитектурно-конструктивном и цветовом решении. Эскизы вариантов оформления объектов на пляжах предложены владельцам и арендаторам пляжей.
Пляж Ривьера в Анапе
2 из 10
Пляж должен быть оформлен в едином архитектурно-конструктивном и цветовом решении. Эскизы вариантов оформления объектов на пляжах предложены владельцам и арендаторам пляжей.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяВсе пляжи на курортах Краснодарского края должны быть обеспечены спасательными и медицинскими постами.
Пляж Селена в Анапе
3 из 10
Все пляжи на курортах Краснодарского края должны быть обеспечены спасательными и медицинскими постами.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяДля повышения комфорта отдыхающих летом 2019 года на пляжных территориях должны быть установлены туалеты, душевые кабинки, питьевые фонтанчики, а на лечебных и ведомственных — еще и теневые зонты, шезлонги и лежаки.
Пляж Ривьера в Анапе
4 из 10
Для повышения комфорта отдыхающих летом 2019 года на пляжных территориях должны быть установлены туалеты, душевые кабинки, питьевые фонтанчики, а на лечебных и ведомственных — еще и теневые зонты, шезлонги и лежаки.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяВладельцам пляжей рекомендовано учитывать условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными возможностями здоровья.
Центральный пляж в Анапе
5 из 10
Владельцам пляжей рекомендовано учитывать условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными возможностями здоровья.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяЕще одно условие: владельцы пляжей должны обеспечивать максимально открытый вид на море, реку или озеро при размещении нестационарных пляжных объектов.
Центральный пляж в Анапе
6 из 10
Еще одно условие: владельцы пляжей должны обеспечивать максимально открытый вид на море, реку или озеро при размещении нестационарных пляжных объектов.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяАктивное внедрение пляжных стандартов началось при подготовке к купальному сезону 2018 года.
Пляж Селена в Анапе
7 из 10
Активное внедрение пляжных стандартов началось при подготовке к купальному сезону 2018 года.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяЛетом 2018 года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края составило перечень лучших муниципальных практик по оформлению пляжей, в который вошли 27 пляжных территорий.
Пляж Венера в Анапе
8 из 10
Летом 2018 года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края составило перечень лучших муниципальных практик по оформлению пляжей, в который вошли 27 пляжных территорий.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяАнапа, Геленджик, Сочи, Ейский, Туапсинский и Темрюкский районы оформили большинство своих пляжей в единой стилистике и получили узнаваемый образ.
Пляж Sunmar inn в Анапе
9 из 10
Анапа, Геленджик, Сочи, Ейский, Туапсинский и Темрюкский районы оформили большинство своих пляжей в единой стилистике и получили узнаваемый образ.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяЛучший опыт приведения пляжных территорий к единому облику планируется распространять на все прибрежные курортные территории Краснодарского края при подготовке пляжей к лету 2019 года.
Пляж Ривьера в Анапе
10 из 10
Лучший опыт приведения пляжных территорий к единому облику планируется распространять на все прибрежные курортные территории Краснодарского края при подготовке пляжей к лету 2019 года.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
1 из 10
При оформлении пляжей рекомендуется использовать бренды, герб курортной территории или знак "Курорты Краснодарского края".
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
2 из 10
Пляж должен быть оформлен в едином архитектурно-конструктивном и цветовом решении. Эскизы вариантов оформления объектов на пляжах предложены владельцам и арендаторам пляжей.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
3 из 10
Все пляжи на курортах Краснодарского края должны быть обеспечены спасательными и медицинскими постами.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
4 из 10
Для повышения комфорта отдыхающих летом 2019 года на пляжных территориях должны быть установлены туалеты, душевые кабинки, питьевые фонтанчики, а на лечебных и ведомственных — еще и теневые зонты, шезлонги и лежаки.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
5 из 10
Владельцам пляжей рекомендовано учитывать условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными возможностями здоровья.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
6 из 10
Еще одно условие: владельцы пляжей должны обеспечивать максимально открытый вид на море, реку или озеро при размещении нестационарных пляжных объектов.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
7 из 10
Активное внедрение пляжных стандартов началось при подготовке к купальному сезону 2018 года.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
8 из 10
Летом 2018 года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края составило перечень лучших муниципальных практик по оформлению пляжей, в который вошли 27 пляжных территорий.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
9 из 10
Анапа, Геленджик, Сочи, Ейский, Туапсинский и Темрюкский районы оформили большинство своих пляжей в единой стилистике и получили узнаваемый образ.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
10 из 10
Лучший опыт приведения пляжных территорий к единому облику планируется распространять на все прибрежные курортные территории Краснодарского края при подготовке пляжей к лету 2019 года.
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньНовости - ТуризмАнапаКраснодарский край
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