Глава Кубани призвал улучшить качество услуг на курортах региона

Отдыхающие катаются на водном реактивном ранце в Анапе. Архивное фото

Отдыхающие катаются на водном реактивном ранце в Анапе

КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал улучшить качество услуг на курортах региона, в частности, на пляжах и прилегающих к отелям территориях, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Уточняется, что развитие курортной отрасли региона стало темой совещания в Анапе, которое прошло в пятницу под председательством губернатора.

"Количество отдыхающих растет, должно расти и качество предоставляемых услуг для более комфортного отдыха. Это касается и самого отеля, и прилегающей территории, и пляжей", – цитирует ведомство слова Кондратьева.

Отмечается, что особое внимание губернатор уделил доступности пляжей. "От туристов продолжают поступать жалобы на ограничение прохода к морю. Например, в Туапсинском районе собственники санатория берут за это плату, подобные жалобы поступают также из Геленджика. Как доложили руководители муниципалитетов, территории отелей находятся в собственности, поэтому ставят турникеты", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава края, свободный доступ к пляжу – это то, что нужно современному курорту. "Началось межсезонье, необходимо до 1 мая этот вопрос решить. Там, где договориться не удастся, идти в суд. Пляжи должны быть украшением курортов, чтобы их видели все туристы, а не только посетители отдельно взятого санатория", – поручил губернатор.

В этом году в регионе отдохнуло 15,3 миллиона людей. Основная нагрузка – 67% от общего потока – пришлась на летние месяцы.