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РИА Новости

Скабеева прокомментировала предложения отменить мораторий на смертную казнь

22:44 11.10.2019 (обновлено: 00:03 12.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя предложения отменить мораторий на смертную казнь в России, напомнила об истории британца Тимоти Эванса.
Мужчину повесили в 1949 году из-за обвинений в убийстве собственной жены и ребенка. Однако спустя четыре года выяснилось, что это преступление совершил серийный убийца Джон Кристи.
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"Дело Эванса" и развернувшаяся после выявленной ошибки дискуссия в обществе привели к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году", — отметила Скабеева в Telegram.
Вопрос об отмене моратория на смертную казнь обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки. В Сети появляются петиции с призывами вернуть высшую меру наказания, к этому призывают также отдельные политики. Однако другие призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела". Противники возвращения смертной казни также указывают, что в странах, где введен мораторий, низкий уровень преступности.
Девятилетняя девочка ушла в школу в среду утром, но по пути пропала. Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. Правоохранители также задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 35-летний мужчина, который признал свою вину. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
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Убийство девочки в СаратовеОльга СкабееваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
таких примеров везде хватает, она только о Британии знает? Тоже двойное гражданство что ли? ...И своих детей, видимо, нет. Лучше бы молчала! Мораторий давно пора отменять, столько бестормозных уродов сейчас не было бы.
11 октября, 23:20
TBTatiana Bogdanova
168301423
А чем вы лучше?
11 октября, 23:07
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33500140
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