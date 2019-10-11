Скабеева прокомментировала предложения отменить мораторий на смертную казнь

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя предложения отменить мораторий на смертную казнь в России, напомнила об истории британца Тимоти Эванса.

Мужчину повесили в 1949 году из-за обвинений в убийстве собственной жены и ребенка. Однако спустя четыре года выяснилось, что это преступление совершил серийный убийца Джон Кристи.

"Дело Эванса" и развернувшаяся после выявленной ошибки дискуссия в обществе привели к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году", — отметила Скабеева в Telegram.

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки. В Сети появляются петиции с призывами вернуть высшую меру наказания, к этому призывают также отдельные политики. Однако другие призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела". Противники возвращения смертной казни также указывают, что в странах, где введен мораторий, низкий уровень преступности.